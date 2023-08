Șeful IGSU, Raed Arafat, susține că cea de-a doua explozie putea omorî mai mulți oameni, inclusiv pompierii care și-au riscat viețile în lupta cu flăcările.

Deși era la câteva sute de metri distanță, șeful DSU susține că mingea de foc s-a simțit ca un fier de călcat încins pe spate. La momentul când a sosit acesta, oamenii încă alergau disperați către casele lor.

Evacuarea populației și retragerea pompierilor au fost momente critice pentru salvarea tuturor celor de acolo, mai spune Arafat.

„Prima chestie a fost că am început să insist și am vorbit cu jandarmii să îi scoată pe toți de acolo. Sa nu intre nimeni nici măcar polițiști neechipați. Foarte mulți civili încălcau regula și treceau pe lângă jandarmi, pe dreapta pe stânga, și intrau acolo să meargă în casele lor. Trebuiau duși mai departe, oamenii și civilii. La a doua explozie n-am avut civili răniți, arși. Am avut civili numai la prima parte. Mingea asta de foc care a fost a fost foarte mare, a atins un perimetru destul de mare. Dacă erau foarte aproape cred că nu-i mai vedeam azi vii. Eram la o distanță mai mare și am simțit ca o căldura pe spatele meu parcă cineva a venit cu un fier de călcat și mi l-a pus pe spate. Căldura asta așa am simțit-o și aveam o geacă și o cămașă sub ea”, a declarat Raed Arafat.