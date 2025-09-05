Naționala de fotbal a României și cea a Canadei dispută, vineri seară, un meci amical istoric pe Arena Națională.

Fluierul de start este programat la ora 21:00.

Meciul se aude în direct la Radio România Actualități și în aplicația oficială Radio România, disponibilă în App Store și Google Play.

Canada va fi una dintre gazdele Campionatului Mondial din 2026.

Pentru prima dată în istorie, tricolorii vor înfrunta echipa nord-americană, care a venit la București cu un lot valoros, din care fac parte jucători consacrați precum Jonathan David (Juventus), Stephen Eustaqio (FC Porto) și Tajon Buchanan (Villarreal).

Test înainte de preliminariile Mondialului

Partida reprezintă un ultim test de pregătire pentru elevii lui Mircea Lucescu, înaintea meciului oficial din preliminariile Cupei Mondiale, programat marți, în Cipru.

Selecționata României mai are de disputat patru partide decisive în campania de calificare și are nevoie de un parcurs fără greșeală pentru a păstra șansele la câștigarea grupei și la calificarea directă la Mondialul din 2026.

„Este o verificare utilă și o oportunitate pentru a evalua nivelul de pregătire al echipei înaintea confruntărilor decisive din toamnă”, transmit reprezentanții FRF.

Biletele pentru joc pot fi achiziționate de la casele Arenei Naționale, deschise vineri între orele 12:00 și 21:30.