Realitatea PLUS e prima televiziune implicată direct în rezolvarea problemelor grave cu care se confrunta telespectatorii noștri – oameni de rând, pensionari și tineri care așteaptă de la noi, zi de zi, dezvăluiri în ceea ce privește societatea în care trăim cu toții. Societatea în care ne creștem copiii și pe ale cărei modele le construim un viitor copiilor. Mai bun sau mai rău – din păcate suntem în mare parte la mâna aleșilor.

Acum, redacția pe care o reprezint a obținut documente incendiare care poate produce un adevărat cutremur pe scena politică. Astfel, Realitatea Plus a trimis o scrisoare deschisă membrilor Consiliului Național al Audiovizualului, prin care solicităm instituției să ne transmită în ce condiții pot fi difuzate documentele respective ce conțin informații grave despre corupția la nivel înalt. Demersul nostru vine după ce am primit zeci de amenzi de la CNA, asta deși jurnaliștii noștri au transmis solicitări persoanelor acuzate să intervină în emisiuni, dar au fost ignorați. Doar pentru că ne-am făcut datoria de jurnaliști! Până când nu primim un răspuns de la CNA, suntem nevoiți să nu difuzăm aceste documente. De aceea, solicităm CNA un răspuns rapid. Vrem să ne putem face meseria în continuare, în favoarea cetățenilor și în favoarea societății în care trăim.

CITEZ „Doamnelor, domnilor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului. Postul de televiziune Realitatea Plus se află în posesia unor documente de o importanță majoră pentru justiție și viața politică din România. Documentele conțin dovezi de netăgăduit privind corupția la cel mai înalt nivel instituțional al statului român. Cum se strâng banii la partide în perioada electorală, cum sunt îndreptați banii către anumite instituții de presă, cum se fac presiuni pentru ca sume importante să fie canalizate către satisfacerea unor interese politice – toate acestea sunt dovedite de documentele care ne-au parvenit.

Evident, este de datoria noastră să difuzăm aceste documente, să le dezbatem și să atenționăm justiția privind existența lor. Unul dintre rolurile presei este acela de a devoala încălcările legii de către liderii politici ai țării. Iar documentele noastre, semnate de miniștri, președinți de Consilii județene și parlamentari arată grave încălcări ale legilor statului, în detrimental democrației și al cetățenilor României. Ne adresăm Dumneavoastră, ca reprezentanți ai Statului Român, votați de Parlament și trimiși ai tuturor partidelor politice parlamentare în Consiliul Național al Audiovizualului să apărați interesul public în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, să ne asigurați că demersul nostru este pe deplin justificat. De ce facem acest lucru?

Pentru că nu mai dorim să fim amendați pe nedrept, pentru că nu mai dorim ca asupra noastră să fie aruncată vreo anatemă. Nu mai putem să fim judecați cu unități de măsură separate de ale altor instituții de presă, nu se poate ca la discutarea unor reclamații venite la CNA să știm deja ce va spune fiecare membru al Consiliului – în funcție de interesele partidului care l-a propus la CNA – și cum va vota sancționarea Realitatea Plus. De aceea vă solicităm să ne spuneți, într-un termen rezonabil, dacă putem difuza și dezbate documentele pe care le avem, în condițiile în care mulți dintre cei care apar în acele înscrisuri sunt acuzați de corupție și nu răspund solicitărilor noastre de a ne trimite puncte de vedere sau de a fi prezenți în emisiunile noastre.

Cum facem în cazurile în care deținem documente, avem dovezi, dar persoanele care trebuie să răspundă unor eventuale acuzații nu o fac și ignoră solicitarea de a participa la emisiuni sau de a ne trimite măcar un răspuns scris? În schimb, aceste persoane fac reclamații la CNA, iar Realitatea Plus este amendată drastic, deși aducem dovezi că am trimis solicitări acelor persoane. Acest lucru ne determină uneori să nu mai difuzăm subiecte, să le întârziem, deși ele sunt de interes public. CNA pare să încurajeze un astfel de comportament al oamenilor politici, plătiți din banii statului și trimiși în funcții prin votul cetățenilor. Tăcerea politicului este încurajată și pedepsită de dumneavoastră. Considerăm că este o modalitate perversă de a cenzura presa. Nu mai dorim să fim amendați pe nedrept. Banii pe care îi plătim grație „dărniciei” dumneavoastră sunt în prezent blocați, în condițiile în care Justiția ne-a dat de multe ori dreptate, iar acele sume se întorc în conturile Realitatea Plus. În loc să fie folosiți pentru dezvoltarea postului, pentru retehnologizare, pentru plata salariilor, pentru deplasări, acei bani – proveniți din audiența respectabilă pe care o avem datorită profesionalismului redacției Realitatea Plus, continuă să rămână blocați, în condițiile în care CNA-ul trebuie să fie și un factor important în dezvoltarea presei audiovizuale.

Cu alte cuvinte, așa cum presa este considerată câinele de pază al democrației – și suntem mândri de acest renume, ne dorim ca membrii CNA să nu fie percepuți drept hingheri ai democrației. Așteptăm un răspuns din partea dumneavoastră la întrebarea: Cum facem în cazurile în care deținem documente, avem dovezi, dar persoanele care trebuie să răspundă unor eventuale acuzații nu o fac și ignoră solicitarea de a participa la emisiuni sau de a ne trimite un răspuns scris? Până când vom primi răspunsul la întrebarea noastră, NU vom difuza acele documente, deși publicarea lor este în interesul major al telespectatorilor! Vă solicităm să nu fiți parte a apărării unor fapte grave, flagrante, de corupție.

Dacă doriți, putem să și participăm la o întâlnire publică, în plenul CNA, în care să discutăm acest subiect foarte important pentru mass media din România!

Cu respectul cuvenit, Redacția Realitatea PLUS”.

Astfel, dacă dumneavoastră, stimați membrii ai CNA, nu răspundeți în timp util, vă anunț public că vă acționăm în instanță. Și cu toate forțele noastre vom merge până la capăt, până când adevărul va face lumină în întunericul corupției voastre. Vă reamintesc, poate ați uitat: în 1989 au plătit cu viața peste 1.400 de eroi. Totul, pentru ca astăzi să fim liberi! Să avem dreptul la opinie, să întrebăm, să analizăm fără cenzură. Noi nu cedăm și nu vom ceda în fața presiunilor și a intimidărilor.

Vin în fiecare seară în fața telespectatorilor și îi îndemn să respecte legea, iar eu, de asemenea o respect, așa că vă îndemn să faceți același lucru și voi, stimați membrii CNA plătiți din sărăcia românilor. Din tot ce faceți voi, înțeleg că vreți să mă învățați cum să fac pipilică: pe dreapta, pe stânga, în bocanci sau în pampers. Spuneți-mi voi cum să fac pipilică în libertatea zilelor noastre. Sunt o femeie responsabilă, mamă a 5 copii, Doamne ajută să mai am încă 5! Ca femeie asumată am un mare angajament ca la final de lună să plătesc salariile angajaților, facturile și toate cheltuielile necesare desfășurării acestei activități media.

Banii din amenzile date nouă ilegal sunt astfel blocați 2-3 ani. Știm cu toții cum se mișcă lucrurile în justiția din România. Totuși, am mare încredere în justiție și cred că nimeni nu va putea băga adevărul sub preș. Și pentru că au ajuns la noi documente explozive și informații incredibile care pot detona bomba pe scena politică, atât vă spun: vom solicita în scris răspuns pentru fiecare document în parte, înainte de a-l face public. Pentru dumneavoastră domnule Toma, am o întrebare pe care o formulez acum, aici: ce creștere îi oferiți copilului dumneavoastră ducându-l pe plajele de nudiști? Știm deja cu toții că v-ați expus familia unor situații delicate. E un lucru bine cunoscut. Oare ce orientare sexuală are acum copilul dumneavoastră devenit deja major?

Nu am nicio problemă cu orientarea sexuală a nimănui. Mă întreb oare: v-ați făcut datoria de a-l ocroti și îngriji în deplină armonie cu misiunea lui pe acest pământ sau l-ați expus pornografiei infantile? Potrivit Codului Penal, prin „spectacol pornografic cu minor” se înțelege expunerea în direct, adresată unui public, a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit ori a organelor genitale ale unui copil, cu scop sexual. Nu am vrea sa credem că dumneavoastră ați avut un scop sexual. Dar nu cumva v-ați expus familia și mai ales copilul la o situație delicată? Dacă altcineva din apropiere, un alt nudist, avea alte gânduri?

Vă spun uitându-mă în cameră: când pun capul pe pernă adorm liniștită, nu am păcate, nu am furat, nu am mințit, nu am făcut rău voit nimănui și am încercat cu toată seriozitatea și puterea mea să găsesc rezolvare pentru fiecare problemă pe care telespectatorii mi-au expus-o. Îmi e frică doar de Dumnezeu! Și îmi place să cred că tot mai mulți dintre noi vom avea curaj să spunem „da” când e da, să spunem „nu” când e nu. Dacă simțiți că acum e momentul schimbării – să ne unim forțele și să facem România suverană, așa cum vă îndemn în fiecare seară.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.