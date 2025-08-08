Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat vineri că România va putea relua exploatarea grafitului din perimetrul Ungurelașu–Polovragi, județul Gorj. Statul român rămâne titularul licenței, potrivit unei hotărâri de Guvern adoptate în ședința Executivului.

Actul normativ prevede aprobarea actului adițional nr. 2/2025 la licența de concesiune nr. 634/1999 privind șisturile grafitoase. Exploatarea acestora va rămâne sub controlul statului, iar resursa unică va putea fi valorificată în beneficiul economiei românești.

Miruță a declarat că grafitul va genera locuri de muncă, venituri și dezvoltare pentru România. El a subliniat că, deși exploatarea fusese abandonată, a reușit să protejeze licența chiar înainte de expirarea termenului legal.

Grafenul derivat din grafit este un material revoluționar, esențial pentru industrii strategice precum microelectronica, energia sau sectorul aerospațial. În anii 2000, România producea de patru ori mai mult decât Norvegia, liderul european actual.

Grafitul de la Baia de Fier este considerat o resursă premium, cu o puritate de 98%. Radu Miruță a susținut constant redeschiderea exploatării, inclusiv în perioada în care era deputat USR, susținând inițiative legislative și amendamente bugetare în acest sens.

Sursa: Newsinn