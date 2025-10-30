Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de miercuri spre joi, Federaţia Rusă a lansat un atac masiv combinat asupra teritoriului Ucrainei, vizând infrastructura energetică şi civilă. Ruşii au folosit drone Shahed, rachete balistice, rachete de croazieră Kh-101 şi rachete hipersonice Kinjal.

În Zaporijjia, o rachetă a lovit un cămin, distrugând mai multe etaje ale clădirii. Cel puţin 11 persoane au fost rănite, dintre care şase sunt copii cu vârste între 3 şi 6 ani. În Dnipro, de asemenea, au fost detectate rachete balistice, dar nu s-au raportat victime sau pagube până la ora 06:30. Drone de atac au fost observate şi în Kiev. În regiunea Kiev, o femeie de 36 de ani a fost rănită la Borispil, unde au fost avariate clădiri rezidenţiale şi maşini.

În Ivano-Frankivsk, s-au auzit explozii în urma unui atac cu rachete de croazieră şi au fost raportate întreruperi de curent. În regiunile Kirovohrad şi Mikolaiv, au fost semnalate perturbări ale traficului feroviar, din cauza situaţiei de securitate şi a întreruperilor de curent provocate în urma atacurilor.

Polonia a ridicat avioane de vânătoare F-16 şi a activat sistemele de apărare aeriană ca măsură preventivă, având în vedere că atacurile au vizat şi regiunile de vest ale Ucrainei. Compania Ukrenergo a anunţat întreruperi de urgenţă în furnizarea energiei electrice în mai multe regiuni, inclusiv la Kiev, notează agenţia de presă RBC preluată de RADOR RADIO ROMÂNIA.