Scandalul pe economiile românilor din Pilonul II continuă după proiectul controversat care restricționează plățile. Românii ar urma să retragă doar 25% din sumă strânsă, iar restul banilor să vină în tranșe egale. Reprezentanții asociațiilor susțin că perioada de 10 ani ar trebui raportată la speranța de viață la pensie, iar experții fiscali susțin că e nevoie de modificări. Scandal este și în coaliție pentru că proiectul este respins.

Proiectul de lege privind plata pensiei din Pilonul II este în continuare intens dezbătut, atât în colaiția de guvernare, cât și în spațiul public. În aceste momente, sunt consultări între inițiatorii propunerii legislative de la Ministerul Muncii și specialiști.

Surse Realitatea PLUS spun că proiectul ar putea fi amânat până în momentul în care se va ajunge la un acord în ceea ce privește plata pensiei, iar toate părțile implicate vor fi mulțumite de formula aleasă.

Proiectul inițial prevede o retragere de 25% din economia strânsă la PIlonul II, iar ulterior banii să vină în tranșe egale în timp de 10 ani. Cu toate acestea, suma trebuie să fie echivalentă pensiei minime din sistemul public, adică 1.281 de lei.

Reprezentanții asociațiilor administratorilor sunt de părere că procentul de 25% a fost ales, după ce a fost studiată piața europeană și s-a constatat faptul că mai multe dintre state au acest mecanism de retragere.

Potrivit lor, perioada de 10 ani nu mai poate fi considerată atât de lungă, dacă ne raportăm la speranța de viață la pensionare.

În schimb, în coaliție mai mulți lideri au avut opinii diferite, după publicarea în spațiul public al acestui proiect.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea ca nu trebuie să decidă Guvernul cum folosesc romanii banii.

La rândul lor, experții fiscali susțin că proiectul de lege trebuie modificat, iar procenul de retragere ar trebui majorat la 30-35%.