Mircea Abrudean (SGG) vorbește despre flerul lui Nicolae Ciucă, premier la momentul izbucnirii războiului din Ucraina: „A știut că Rusia va ataca Ucraina în ziua următoare. Iar asta s-a și întâmplat.”

„Cel mai dificil moment cred că a fost în timpul perioadei de șef al Cancelariei prim-ministrului la izbucnirea războiului din Ucraina, situație cu care nu ne-am mai întâlnit în această epocă modernă”, a declarat Mircea Abrudean, actualul Secretar General al Guvernului și șef al Cancelariei premierului Nicolae Ciucă la acea vreme.

„O să fac o confidență, pentru că tot am fost în mijlocul evenimentelor foarte mult timp. Pe 23 februrie am avut vizita de stat a premierului grec, la Palatul Victoria, iar seara a fost cina de protocol, la care am participat și eu, a fost Nicolae Ciucă și o parte din Guvern. La finalul cinei cei doi prim miniștri s-au retras, eram și eu în acea zonă, discutau despre ceea ce urma să se întâmple, despre situația din Ucraina și Rusia. Premierul grec îi spunea domnului premier la acea vreme, Nicolae Ciucă, faptul că el nu crede că situația va escalada, că Rusia nu va intra în Ucraina. Domnul prim-ministru, cu o experiență considerabilă în această zonă, i-a spus premierului grec un lucru pe care nu o să îl uit niciodată: La noi, în România, în liceu se studiază o carte care se numește Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Mâine dimineață Rusia va ataca Ucraina. Iar asta s-a și întâmplat a doua zi dimineața”, își amintește Abrudean.

Acesta povestește faptul că marea provocare pentru statul român a început după declanșarea războiului, din cauza valului de refugiați și a nevoii uriașe de sprijin pentru aceștia. În tot acest effort a contat experiența în armată a generalului în ezervă Ciucă, premierul României la declanșarea războiului.

„Au urmat ședințe, comitete, să gestionezi o situație de război la graniță nu e ușor. Cel mai important este să fie un om cu picioarele pe pământ și să acționeze așa cum trebuie. Din fericire, l-am avut pe Nicolae Ciucă prim ministru cu experiență în această zonă. Cea mai complicată situație a fost legată de valul de refugiați. Erau mii de oameni la graniță, a fost o situație complicată”, a rememorat momentele dificile Mircea Abrudean.

Sursa: Realitatea Din PNL