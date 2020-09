În pragul începerii anului şcolar, părinţii elevilor şi preşcolarilor sunt puşi de educatori şi profesori să achiziţioneze pentru copiii lor de la produse igienico-sanitare, la coli sau chiar computere şi imprimante.

Primarul Slatinei, Emil Moţ, spune că acest lucru este o practică împământenită care trebuie să dispară deoarece municipalitatea asigură finanţarea pentru toate cele necesare.

„Am spus de atât timp: de când suntem noi la conducerea Primăriei Slatina, această echipă de acum, toate unităţile de învăţământ au avut bani pentru aceste produse sanitare. Am spus de atâtea ori. Creşele, grădiniţele, şcolile au tot – săpun, săpun lichid, hârtie igienică, şerveţele, produse de curăţenie pentru tot ce înseamnă baie, bucăctărie. Ştiu şi eu pentru că şi mie mi s-au cerut, aşa erau împământenite”, a declarat Emil Moţ.

Edilul a adăugat că singurul lucru care trebuie făcut de directorii de grădiniţe şi şcoli este realizarea unui referat, bani existând pentru achiziţie.

„Nu putem să le achiziţionăm noi, primăria. Dragi părinţi, vreau să ştiţi că nu a existat an în care Primăria Slatina nu a alocat cel puţin 100 de miliarde de lei vechi, la toate unităţile de învăţământ. Gândiţi-vă că un necesar de tot ce înseamnă aceste lucruri nu costă mai mult de 400 de milioane de lei pe an. Dar, trebuie să-şi facă achiziţia: administratorii trebuie să-şi facă referat către directori, iar aceştia din urmă să-şi facă achiziţia. Mai mult decât atât, pentru că se plângeau că nu are cine să le facă achiziţia, toate unităţile de învăţământ au suport tehnic din partea primăriei. Fiecare unitate are desemnată o firmă specializată, care îi face achiziţia. Nu este nevoie decât de referate şi buget”, a mai spus Emil Moţ.

În plus, primarul asigură că bugetele unităţilor de învăţământ din Slatina au banii necesari pentru aceste achiziţii.

„La această oră, în conturile unităţilor de învăţământ sunt 48 de miliarde lei vechi. Bani există. Am mai venit şi cu suplimentare, special pentru materialele de dezinfectare. Toate unităţile de învăţământ au sau ar trebui să aibă aceste materiale sanitare. M-am întâlnit şi cu situaţia în care, la sfârşitul anului, au dat banii înapoi. Iar ei cerea copiilor sau părinţilor bani”, a mai pus Moţ.