Proiectul Erasmus+ „Raising teaching quality to reduce early school leaving – Creșterea calității predării pentru combaterea abandonului școlar”, finanțat din fonduri europene și al cărui beneficiar este Liceul Tehnologic „Alexe Marin” (LTAM) Slatina, continuă și în anul școlar 2021-2022.



Acest proiect se desfășoară între 1 septembrie 2019 și 31 august 2022 și urmărește participarea a zece profesori la cursuri de formare pentru a-și îmbunătăți abilitățile de utilizare a unor metode și tehnici de predare inovatoare, centrate pe elevi, care să încurajeze rezolvarea sarcinilor din lumea reală și dezvoltarea competențelor transversale. Obiectivul principal îl reprezintă reducerea ratei abandonului școlar în rândul elevilor LTAM, prin creșterea atractivității orelor de predare-învățare-evaluare și motivarea elevilor de a finaliza cursurile obligatorii, folosind digitalizarea și metode activ participative.

Astfel, în cadrul activităților proiectului, între iulie și august 2021, au avut loc 3 fluxuri de mobilități ale profesorilor. Primul curs de formare, „Countering dropout” (furnizor Submeet), a avut loc între 05 – 09 iulie 2021, la Vasto, și a oferit profesorilor participanți, Cărămizoiu Anca și Croitoru Marian, o imagine detaliată a modului în care sistemul de educație din Italia combate abandonul școlar timpuriu. Au avut loc vizite la școli și s-au purtat discuții cu autoritățile locale, activitățile concentrându-se pe elevii cu risc ridicat de a renunța timpuriu la școală și pe cei cu dificultăți de învățare, care au nevoie de sprijin special.

Al doilea curs, „Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in school: A modern challenge for teachers” (furnizor Cervantes Training) a avut loc între 26-30 iulie, la Madrid, Spania. Abordarea activităților de curs a fost una practică, bazată pe experiența formatorilor de curs în strategiile de predare inovatoare. Profesorii participanți, Diaconu Francesca și Luță Costina Claudia, au desfășurat activități și simulări practice, cu tehnici și strategii noi, care să crească starea de bine a elevilor, să răspundă nevoilor lor și care să ducă la o mai bună înțelegere a modalităţilor prin care, în şcoală, educaţia formală se împleteşte cu cea non-formală.

Între 16-20 august 2021, a avut loc în Barcelona, Spania, un al treilea curs de formare, „Don’t give up! Catch your dreams!” (furnizor Anatolia Education). Printre temele studiate și analizate la curs de către profesorii participanți, Diaconu Francesca și Luță Claudia, enumerăm: sistemul de educație european, modalități de reducere a abandonului școlar prin cooperarea cu serviciile sociale, stabilirea unor procedee de adaptare a educației la nevoile, interesele și ritmul individual de dezvoltare a fiecărui copil și utilizarea unor modalități specifice de comunicare cu părinții.

În noiembrie 2021, un ultim flux de mobilități va avea loc în Praga, Cehia, când alte două cadre didactice de la LTAM, Dobre Gheorghița și Zamfirache Nicoleta, vor participa la cursul de formare „Going Digital in an Innovative Classroom”.

Sursa: Realitatea de Olt