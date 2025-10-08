Judecătorii Curții Constituționale se reunesc astăzi în ședință, iar decizia privind pensiile speciale ar putea fi amânată din nou, potrivit surselor Realitatea PLUS. Aceleași surse susțin că amânarea ar fi pusă pe fondul unor neînțelegeri care vizează majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani. Dacă CCR declară neconstituțională legea, premierul Ilie Bolojan și-ar putea da demisia.

Abia săptămâna viitoare am putea avea un răspuns. Curtea Constituțională amână din nou decizia privind pensiile magistraților până pe 14-16 octombrie.

Nu este prima dată când amână această decizie. A mai amânat-o și pe 24 septembrie cu data de 8 octombrie divergențelor privind majorarea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, dar și riscul ca legea să fie declarată neconstituțională înainte de întâlnirea ECOFIN din 10 octombrie.

În acest caz, premierul Bolojan ar putea să își dea demisia. Șeful Guvernului spunea că este un act de responsabilitate, nu un șantaj politic, iar atunci când un premier ia o decizie sau un proiect important trebui să-l ducă la bun sfârșit, să lupte pentru acesta cu toată susținerea politică.

Ilie Bolojan a vorbit și despre tensiunile din Coaliție, spunând că dacă nu există susținere interesele sunt afectate, iar în acest caz mandatul unui premier își pierde sensul.

Sursa: Realitatea din Justitie