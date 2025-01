Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a calificat drept „o glumă de prost gust” afirmațiile făcute într-un clip pe TikTok de către Alfred Simonis, în care acesta sugera că social-democrații ar fi votat pentru George Simion la alegerile prezidențiale. Grindeanu a explicat joi, la Timișoara, că nu susține astfel de abordări și a reiterat importanța valorilor pro-europene și pro-NATO pentru România.

În cadrul unei declarații de presă, Grindeanu a comentat incidentul, afirmând:

„Eu nu știu să se fi întâmplat (direcționarea voturilor – n.r.), iar gluma făcută de Alfred Simonis și Marcel Ciolacu a fost de prost gust. Mie nu mi-a plăcut. Chiar dacă ar fi fost adevărată – deși nu este – poziția lui Călin Georgescu nu ar fi fost afectată în primul tur”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a evidențiat beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană și NATO, oferind un exemplu comparativ cu Serbia:

„De când am intrat în UE, am contribuit cu 30 și ceva de miliarde de euro, dar am primit înapoi aproximativ 100 de miliarde. Diferența este uriașă. Serbia, care nu este membră UE, a pierdut ani întregi de dezvoltare. Noi, bănățenii, vedem acest lucru cel mai bine. În anii ’90 ne uitam la Serbia ca la Occident, iar acum autocarele cu turiști sârbi sunt pline în Timișoara, pentru că ei vin să-și facă cumpărăturile aici.”

Grindeanu a subliniat că România a redus semnificativ decalajele față de statele occidentale în cei 18 ani de apartenență la UE și că este important ca electoratul să rămână orientat spre valorile democratice și europene.

În contextul discuțiilor despre voturile acordate lui Călin Georgescu, Grindeanu a avertizat asupra influenței informațiilor false:

„Trebuie să filtrăm foarte bine informațiile înainte de a pune ștampila pe cineva. Au fost 50 de ani de comunism, am văzut unde am ajuns. Noi, timișorenii, care am fost primii să ieșim împotriva acestui sistem, nu putem să ne întoarcem acum. Este ciudat cum apar personaje ca domnul Călin Georgescu ‘din spuma mării’.”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat anterior că afirmațiile lui Alfred Simonis de pe TikTok au fost doar o glumă: „Pe TikTok îți permiți să faci și glume. Dacă a fost percepută greșit, îmi cer scuze. A fost o glumă proastă.”

