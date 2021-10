Primăria Caracal operaţionalizează o staţie nouă de oxigen pentru Spitalul Municipal. Noua facilitate ar urma să fie funcţională în următoarele două săptămâni.

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a declarat că investiţia se ridică la 500.000 lei, bani din bugetul local.

„Spitalul Caracal este spital suport COVID. Ne aşteptam să primim şi noi nişte bani, dar a primit doar Spitalul Judeţean. Sperăm că vom primi şi noi. Am făcut nişte demersuri către Prefectură să primim nişte compensaţii băneşti pentru că avem în curs de execuţie o investiţie de 500.000 lei pentru o staţie de oxigen şi circuitele de oxigen. În acest moment, lucrurile sunt destul de greu de ţinut sub control. Instalaţiile pe care funcţionează sunt pe cabluri vechi, pe instalaţii destul de vechi şi de aceea şi iau foc”, a explicat Doldurea.

El a adăugat că prin operaţionalizarea acestei noi instalaţii numărul paturilor de ATI creşte cu opt.

„Sper ca în două-trei săptămâni să devină funcţională această instalaţie de oxigen, care poate să salveze vieţi. Noi avem 17 locuri la ATI, din care nouă cu oxigen. Dacă se porneşte staţia, vor mai fi încă opt”, a mai spus primarul.

Ion Doldurea şi-a exprimat speranţa ca Guvernul să returneze primăriei această investiţie.

„Este o investiţie suportată din banii spitalului. Am vorbit cu domnul prefect şi ne-a înţeles şi sperăm să recuperăm aceşti bani din Fondul de rezervă al Guvernului. Sper să se şi întâmple acest lucru, deşi noi am mai păţit-o. Am făcut centrul de vaccinare, am transformat fosta popicărie din parc într-un exemplu de centru de vaccinare, am cheltuit nişte bani, am depus hârtiile şi nici până în ziua de astăzi nu s-au plătit aceşti bani”, a conchis edilul.

Sursa: Realitatea de Olt