Realitatea PLUS a prezentat stenograme din ședința PSD. Sorin Grindeanu a spus că nu vrea ca întâlnirile din coaliție să fie despre împărțirea funcțiilor. În privința alegerilor pentru București, Daniel Băluță consideră că nu ar trebui organizate în noiembrie.

Sorin Grindeanu a criticat faptul că unii atacă PSD, dar nu vin cu soluții. El a cerut o discuție clară despre reforma administrației locale, blocată de mai mult timp.

Grindeanu a spus că așteaptă de la Finanțe o nouă formă a reformei fiscale. Potrivit lui, PSD vrea o proiecție clară și măsuri concrete pe taxarea multinaționalelor, nu doar „povești”.

El a subliniat că presiunea pusă pe PSD nu are efect. Dacă Guvernul aducea pachetul privind eliminarea privilegiilor și pensiilor speciale, ar fi fost deja adoptat, a spus acesta.

Grindeanu a insistat că PSD nu merge la coaliție pentru funcții. El a explicat că discuțiile trebuie să fie despre măsuri fiscale și administrative, nu despre posturi.

Liderul PSD a mai spus că nu acceptă ca USR să ceară funcții prin coaliție. „Am intrat să scoatem România din criză, nu pentru împărțirea scaunelor”, a precizat Grindeanu.

El a amintit că o parte mare din pachetul de reforme este făcută cu contribuția PSD, la ministere precum Munca, Sănătatea sau Justiția. Acolo unde există întârzieri, nu sunt ministerele PSD, a mai spus.

În final, Grindeanu a propus ca discuțiile din coaliție să rămână legate strict de guvernare și de măsuri, nu de funcții sau alegeri.

Daniel Băluță a transmis că nu este bine să se organizeze în noiembrie alegeri în Capitală. El a spus că oamenii sunt preocupați acum de scumpiri și de costurile transportului.

Acesta a adăugat că există și o problemă de moralitate. A amintit de europarlamentarele din 2024, când PSD și PNL au mers împreună, iar acum situația este schimbată.

Băluță a atras atenția că o campanie la București va fi foarte vizibilă și se va suprapune cu protestele anunțate în stradă.

El a conchis că, deși PSD este primul în sondaje, alegerile nu ar trebui organizate acum. „Alegerile le facem pentru oameni, nu pentru partide”, a spus Daniel Băluță.

Sursa: Newsinn