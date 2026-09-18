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Social· 1 min citire
O tânără de 25 de ani ar fi fost agresată pe stradă în Sectorul 2. Suspectul a fost reținut
Poliție
Un bărbat de 30 de ani, originar din Gambia și care lucrează ca livrator, a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi agresat sexual și apoi ar fi lovit o tânără de 25 de ani. Incidentul s-a produs pe 16 septembrie, în jurul orei 22:00, pe o stradă din Sectorul 2.
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