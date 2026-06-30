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Reprezentanții mișcării suveraniste, mesaj de susținere pentru Anca Alexandrescu și Realitatea PLUS
Publicat30 iun. 2026, 07:06
Actualizat30 iun. 2026, 08:14
SursăRealitatea PLUS
Reprezentanții mișcării suveraniste au venit special la sediul Realității PLUS pentru a transmite un mesaj clar de solidaritate cu realizatoarea Anca Alexandrescu și „Televiziunea Poporului”. Aceștia au adus cu ei un steag alb, explicând că gestul lor reprezintă un simbol al păcii, al credinței și al iubirii.
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