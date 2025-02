Post Malone, una dintre cele mai influente figuri ale muzicii contemporane, superstar global, vine pentru prima dată în România la ediția aniversară a festivalului UNTOLD.

Cu peste 80 de milioane de discuri vândute, cu 59,5 miliarde de ascultări pe Spotify, Post Malone se numără printre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile. A câștigat 10 premii Billboard Music Awards, trei American Music Awards și un premiu MTV Video Music și a fost nominalizat de 18 ori la premiile Grammy. Piesele “Circles”, “Rockstar”, “Sunflower” și multe alte hituri ale artistului se vor auzi pentru prima dată live pe Cluj-Arena la ediția aniversară de 10 ani, UNTOLD X.

În august 2018, artistul american a doborât recordul de 34 de ani deținut de Michael Jackson pentru cele mai multe săptămâni petrecute în clasamentul Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums: albumul său “Stoney” s-a aflat în acest top timp de 77 de săptămâni, față de cele 76 de săptămâni ale albumului “Thriller”. În 2025, Post Malone a intrat în clasamentul celor mai ascultați artiști pe platforma de streaming Spotify, single-ul “Sunflower” a ajuns la 3,65 miliarde de accesări.

Primul său album, “Stoney” (2016), a stabilit deja tonul pentru ceea ce avea să urmeze: single-uri de succes precum “Congratulations” (feat. Quavo) l-au transformat într-un nume de referință în industria muzicală. Următoarele albume, “Beerbongs & Bentleys” (2018) și “Hollywood’s Bleeding” (2019), i-au consolidat statutul de megastar. Cu hituri globale precum “Rockstar”, “Circles” și “Sunflower”, Post Malone a devenit unul dintre cei mai ascultați artiști din lume. „Beerbongs & Bentleys” a capturat perfect esența hedonistă a generației Z, în timp ce „Hollywood’s Bleeding” a explorat latura întunecată a faimei.

Post Malone este un artist al recordurilor, cu un palmares impresionant: 9 piese certificate diamant – mai mult decât oricare alt artist, 18 nominalizări la Grammy, 11 Billboard Music Awards, inclusiv Artistul Anului în 2020. Albumele sale au fost ascultate de miliarde de ori pe platformele de streaming, iar videoclipurile sale au sute de milioane de vizualizări. Dar dincolo de cifre, Post Malone rămâne un artist autentic, accesibil și totodată un trendsetter în industria muzicală. În 2024, Post Malone a colaborat cu Taylor Swift la piesa “Fortnight”, care a stabilit un record de streaming pe Spotify în ziua lansării. Tot în 2024, a lucrat cu Beyoncé la piesa “Levii\”s Jeans”, iar la ediția 2025 a premiilor Grammy a avut șapte nominalizări.

Becky Hill, cunoscută pentru versatilitatea și pentru succesul în muzica electronică, va ajunge la ediția aniversară a festivalului UNTOLD. Artista britanică a colaborat cu artiști precum Oliver Heldens, pentru piesa “Gecko (Overdrive)”, care a ajuns pe locul 1 în UK Singles Chart, fiind prima concurentă de la The Voice UK care a obținut un single numărul 1 în topurile britanice și a fost recompensată cu multiple premii, inclusiv două BRIT Awards pentru “Best Dance Act” în 2022 și 2023.

Rag’n’Bone Man completează primul val de artiști pentru UNTOLD X. Britanicul este unul dintre cei mai puternici și expresivi artiști ai generației sale, recunoscut pentru vocea sa profundă și emoționantă. A devenit un fenomen global odată cu lansarea hitului „Human„, care a dominat topurile internaționale și i-a adus numeroase premii, inclusiv Brit Awards la categoria British Breakthrough Act.

CEI MAI MARI DJ AI LUMII PE SCENA PRINCIPALĂ A FESTIVALULUI UNTOLD – EDIȚIA ANIVERSARĂ

Martin Garrix, DJ-ul care ocupă locul 1 în Top 100 DJ Mag, revine pe scena principală de la UNTOLD. Garrix a lucrat cu cei mai mari artiști mainstream, de la Dua Lipa, Usher, Bonn sau U2, și este al doilea olandez din istoria muzicii electronice care a ocupat de cinci ori locul 1 în Top 100 DJs.

Olandezul este unul dintre cei mai așteptați DJ din line-up-ul UNTOLD.

Nu e doar un nume de artist în lineup-ul de festival, este vorba de unul dintre cei mai așteptați DJ din povestea UNTOLD, Armin van Buuren.

Olandezul, care pentru pentru 23 de ani la rând s-a aflat în lista primilor zece DJ ai lumii, a reușit ca la fiecare apariție live pe Cluj-Arena să construiască o relație specială cu fanii festivalului UNTOLD. E unul dintre cei mai dedicați oameni de pe scena muzicii electronice iubește România, iar fanii UNTOLD sunt îndrăgostiți de DJ-ul care a dus live set-ul de festival la nivelul următor.

Don Diablo este artistul despre care se spune că trăiește în viitor. Boss-ul Hexagon a reușit să vândă primul concert NFT din lume “Destination Hexagonia” cu o sumă uriașă – 1,2 milioane $, a urmat proiectul “HΞXHIBIT III” – o colecție digitală care are corespondență în lumea reală. În clasamentul celor mai mari 100 de DJ ai lumii olandezul ocupă locul 15, iar producțiile sale au peste 3,1 miliarde de ascultări pe platforma Spotify.

FISHER, DJ-ul și producătorul australian care a reușit să cucerească scena muzicii electronice cu un sound unic și fresh, va ajunge, în această vară pe scena principală a festivalul UNTOLD. Stilul distinctiv al lui FISHER, combinat cu prezența sa carismatică, l-au transformat într-un favorit al marilor cluburi și al festivalurilor din întreaga lume. „Losing It” a fost un succes internațional, a fost certificat cu Discul de Aur și Discul de Platină pentru vânzări record, a fost nominalizat la Premiile Grammy, la categoria „Best Dance Recording” și a primit aprecieri pentru sound-ul inovator.

Votat „The Greatest DJ of All Time” de revista Mixmag și „Best DJ of the Last 20 Years” de cititorii DJ Mag, cariera lui Tiësto este punctată de reușite personale. A fost primul DJ care a vândut toate biletele pentru un eveniment desfășurat pe un stadion, unde a susținut un live set în fața a 25.000 de oameni timp de două nopți la rând. Olandezul pare mai creativ ca niciodată; în ultimii ani, a lansat colaborări de succes cu artiști mainstream de la Post Malone, Nelly Furtado până la Calvin Harris sau Ava Max, iar în 2025 a fost invitat de Anyma la serie de evenimente “The End of Genesys” din Las Vegas.

Cu un stil care care combină elemente din Brazilian bass, dance-pop, hyper-techno, Alok este personajul care domină în cultura dance a ultimilor ani. DJ și producător, e un artist care au reușit să-și construiască o carieră impresionantă, ocupă locul 4 în Top 100 DJs, clasament realizat anual de publicația DJ Mag, are o comunitate uriașă de fani pe platformele de social media, iar în această vară va celebra alături de fanii UNTOLD ediția aniversară de 10 ani.

Inițiatorul mișcării Latin House cu hitul său “Morenita”, HUGEL este un artist cu multiple discuri de aur și platină, având peste 1 miliard de streamuri, iar multe dintre piesele sale au ajuns pe locul 1 pe Beatport. Cu show-uri sold-out în America, Space (Miami), Superior Ingredients (NYC), Academy (Los Angeles), HUGEL a avut rezidențe la Pacha & Ushuaia în Ibiza și a fost invitat la cele mai mari festivaluri din lume. În 2024 a lansat uriașul hit “I Adore You” cu care a intrat în topurile din întreaga lume.

ÎN PRIMUL VAL DE ARTIȘTI SE REGĂSESC ȘI NUME MARI DIN CULTURA UNDERGROUND – BLACK COFFEE, MARCO CAROLA, ADRIATIQUE, DOM DOLLA

Cu un talent incredibil și o abordare neconvențională a muzicii electronice, Black Coffee este unul dintre cei mai apreciați DJ/producători din cultura underground. În 2024 a marcat o urcare în Top 100 DJ Mag, unde ocupă locul 24 și a fost recompensat cu trofeul World\”s Best DJ în cadrul Golden Moon Awards.

Marco Carola este un adevărat ambasador global al muzicii techno. Cunoscut pentru stilul său impresionant de a mixa pe trei deck-uri și pentru seturile sale lungi, cu o energie debordantă, Marco a rămas unul dintre cei mai apreciați DJ ai ultimelor două decenii.

Cei doi membri Adriatique și-au construit o carieră solidă, devenind unul dintre cele mai consecvente și apreciate duo-uri de DJ/producători din scena house și techno. Au fost susținuți de label-uri de prestigiu, precum Diynamic Music (Solomun) și Afterlife (Tale Of Us), ceea ce le-a consolidat reputația pe scena melodic techno & deep house.

Dom Dolla este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei house și tech house. A câștigat ARIA Award la categoria Best Dance Release în 2019 pentru single-ul “San Frandisco”, iar în 2024 a fost nominalizat la Premiile Grammy la categoria Best Remixed Recording pentru remixul piesei „New Gold” de la Gorillaz, featuring Tame Impala și Bootie Brown, piesele sale au un număr impresionant de ascultări pe platforma Spotify, de 1.3 miliarde.

Primul val de artiști este completat de cei mai apreciați DJ din România, Cezar, Priku, Arapu, Sit.

UNTOLD lansează Festival Backstage Tours – acces exclusiv în culisele festivalului

UNTOLD lansează, în premieră, un nou produs destinat fanilor festivalului: Festival Backstage Tours. Aceștia vor avea șansa de a descoperi ce se află în spatele uneia dintre cele mai spectaculoase producții muzicale din lume.

Pentru cei care vor să descopere UNTOLD dintr-o perspectivă nouă, există două tipuri de tururi: Discovery Tour, o incursiune captivantă de 60 de minute în culisele festivalului, și Insider Tour, o experiență extinsă de 100 de minute, ce le va oferi fanilor posibilitatea de a descoperi zone speciale din perimetrul festivalului.

Noul produs Festival Backstage Tours este disponibil exclusiv pentru deținătorii de abonamente General Access sau VIP. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial UNTOLD, în secțiunea „Experiențe de Festival”.