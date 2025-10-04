Traian Băsescu scrie istorie la Realitatea PLUS. Fostul președinte al României, care a avut curajul să îl înfrunte fără nicio emoție pe dictatorul Vladimir Putin, a făcut sâmbătă seară o serie de dezvăluiri incendiare despre dezastrul economic și politic în care se află țara noastră.

”E o opțiune a definiție momentului pe care domnul premier îl conduce. Poate fi denumit și o opțiune de responsabilitate, dar trebuie să recunoaștem că români care au un venit mic resimt prin reducerea venitului. Nu mai vorbim de ce o să resimțim din ianuarie, cresc taxele pentru locuințe, cresc taxele pentru mașini. Deci, în regulă, să spunem că asta e responabilitate, dar poți să îi spui și austeritate”

Întrebat dacă mai merge la cumpărături, fostul șef al statului a răspuns: ”Și acum mai merg. Oamenilor nu le e ușor și nu veniturile le sunt problema, ci inflația care practic le mănâncă veniturile. Marea problemă e inflația”.

”Depinde ce urmează în următoarea săptămâni și depinde de deciziile pe care le vor lua pe acest pachet trei. A devenit deja agasant, mai facem un pachet, îl mai negociem, pare așa o chestiune de moameni nehotărâți, care trebuie să negocieze prea mult. De fapt, ce încurcă foarte mult guvernarea este această instituție care a devenit mai puternică decât Guvernul, instituția se numește coaliție.

Eu am aici Constituția și nu găsesc niciun articol în care spune că există o instituție care s enumește Coaliție, care coaliție este mai tare decât Guvernul, în mod normal, o colaiție înscăunează un Guvern în Parlament, după care lasă Guvernul să își facă treaba.

Păi au câte un vicepremier de la fiecare partid. Deci sunt reprezentați și în discuția politică, de ce asistăm la această pierdere de vreme și aș spune la această instituție încurcă lume care este coaliția și care de fapt face jocuri politice, în loc să lase Guvernul să guverneze.

Ba unul are alegeri, ba altul nu vrea să iasă prost la alegerile pentru PMB. Pun interesele lor, așa cum au făcut și în 2024, înainte intereslor țării.

Nu este permis. Sunt destui care spun: Hai să îl dăm afară pe Nicușor, hai să facem manifestații!

Măi, oameni buni, dar nu vreți să cereți ca această coaliție să especte constituția și să nu se mai bage în Guvernarea de zi cu zi? Pentru că această coaliție are un rol: 1. Să pună un Guvern performant și 2. Guvernul să își dea jos printr-o moțiune de cenză, dar nu împiedicându-l în fiecare zi.

Este clar că PNL și USR au interese să aibă loc alegerile pentru PMB cât mai repede și încadrate în lege. Interesele politice sunt să câștige și după părerea mea cele mai mari șanse le au liberalii și USR să câștige primăria”.

Întrebat dacă se tem de ascenisunea AUR, Băsescu a răspuns: ”Categoric, da! Păi, Grindeanu îi e teamă să nu aibă un eșec înaintea alegerilor din partid și atunci ar vrea să aibă alegerile cât mai împinse dincolo de 1 ianuareie, să le vadă împinse în 2026”.

”Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui porces democratic legat de alegeri”

”Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui porces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele. Ce campanie s-a făcut pentru europarlamentare, cine a înțeles ceva? Pe urmă au intercalat între turul 1 și 2, legislativele, cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri, conflicte de interese ale unor alegeri curate?

Noi spunem că rușii au stricat alegerile, dar primii care am stricat alegerile am fost noi, prin modul în care le-am organizat, prin modul în care le-am amestecat.

Cine au amestecat alegerile din 2024? Rușii? Pe fondul incorectitudinii pe care au generat-o în procesul electorl sigur că nici rușii nu au stat degeaba, li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard. Deci au dreptate cei care spun că rușii au interferat procesul electoral, dar cei care am favorziat am fost noi.

În mod categoric Kremlinul a urmărit modelarea opiniei românești, dar cel mai tare am făcut-o noi, partidele românești, amestecându-le după interesele noastre pentru ca electoratul să fie păcălit să voteze.

Deci, partidele au o mare responsabilitate în fiasco electroal de anul trecut. Eele au fost cele care au creat condiții rușilor să mai toarne și ei gaz pe foc… PSD, PNL, UDMR, cei care au făcut înțelegerea pentru prostituția electroală care s-a petrecut în România în 2024. Așa ceva nu se vede în nicio țară din UE, iar România are avide de la Comisia de la Veneția de multă vreme, că nu se pot amesteca localele cu europarlamentarele sau să interfereze și între turul 1 și 2 să bagi parlamentarele, este strigător la cer.

Îmi pare rău, dar nu putem să nu observăm că o mare contribuție a hărmălaiei electorale din 2024 au avuto aceste partide care merg la coaliție azi. Ei au amestecat, rușii au făcut ce știu ei să facă mai bine, propagandă.

Tot anul trecut au avut alegeri prezidențiale și un referendum pentru stabilirea directiei Republicii Molodva, direcția către UE sau direcția către Moscova. A câștigat Maia Sandu. De ce acolo nu au reușit rușii să interfereze alegerile, iar în România au reușit să ne facă să anulăm alegerile? De ce? Pentru că acolo partidele nu s-au complăcut în a intra într-un joc care să favorizeze intervenția rușilor. Principalii responsabilii de ce ni s-a întâmplat în 2024 sunt românii.

Nu spun că au făcut-o intenționat, dar partidele au intrat într-un joc care a favorizat intervenția rușilor. Partidele, atât i-a dus capul, să maipuleze alegerile în favoarea lor și rușii au spus: Adă Doamne, că atâta noroc nu puteam să avem.

Uitați-vă la ce s-a întâmplat în R.Moldova în 2024, Maia Sandu și-a îndeplinit toate obiectivele, la noi a trebuit să anuleze alegerile prezidențiale.

Pe mine nu mă impresionează nici povestea cu căsuțele poștale care au fost făcute în 2022 și au fost activate cu o lună înainte de alegeri în favoarea lui Călin Georgescu.

Nu pot să nu observ că ai noștri l-au ajutat să fie pe locul I, adică partidele prin comportamentul lor. Prin comportamentul lor lor partidele au făcut ca nici Ciolacu, nici nea Nicu, să intre în turul 2”.

”Vladimir Putin este foarte șiret”

Vladimir Putin este foarte puternic în discuții, șiret, inteligent, trebuie să îți faci loc printre atitudinile verbale deja pregătite. E nu vine nepregătit până la ultima frază într-o întâlnire. Trebuie să știi că vine pregătit. La discuțiile cu el mă duceam și eu pregătit, dar nu am avut foarte multe discuții bilaterale. A fost una la Moscova și una la București, dar discuții frecvente aveam la summiturile internaționale, unde România și Rusia erau unul lângă altul și aveam ore în șir în care puteam să discutăm diverse.

Traian Băsescu, despre gafele de protocol ale lui Nicușor Dan

”Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta. Însă m-am uitat foarte mult în presa românească, au încercat să îl pună pe post de anexă a lui Macron, pentru că au coborât din același microbuz, s-au dus amândoi la primirea de către regele și regina Danemarcei. De asemeni, foarte mulți l-au atacat pentru faptul că Macron l-a primit pe Bolojan când era intermiar, se întâlnește de câte ori are ocazia cu Nicușor Dan.

Aceste lucrui nu sunt nimicuri, este un mesaj, un mesaj dat Germaniei, că Franța este egal puternică împreună cu România pentru că s-a declanșat mașinăria procesului de reînarmare a Europei. Nu este ușor pentru oamenii politici care știu istorie să constate că dintr-o dată, la ceva timp după cel de-al Doilea Război Mondial, cerem Germaniei să se reînarmeze.

Traian Băsescu, despre colaborarea cu Securitatea

Întrebat dacă regretă că a fost colaborator al securității, Traian Băsescu a spus: Da! Persoanele despre care am scris în cele două note, m-am întâlnit acum cu ele la Constanța. Deci, faptul că ne întâlneam cu tineri din Cehoslovacia nici măcar în 74 nu mai era o problemă.

Fostul președinte a subliniat că nu a recunoscut de la început că a fost colaborator al securității, deoarece ”am primit avize de necolaborare. Patru avize de necolaborare am primit, deci nu știam ce dosare există”

Traian Băsescu, despre Florian Coldea: ”Mi s-a părut un băiat isteț”

”Asta e marea poveste cu cine mi l-a recomandat. Răspunsul categoric este: NIMENI! Cu ocazia acțiunilor legate de ziariștii din Irak, de două ori pe zi chemam structurile de securitate pentru informare reciprocă. Din partea structurilor de Antitero de la SRI venea un general Ștefănuț și adjunctul lui, Florian Coldea. Florian Coldea era cel care vorbea, Ștefănuț, nu vorbea, mai delega intervențiile lui Coldea.

Mi s-a părut un băiat tânăr, isteț, l-am trimis și alături de echipa SIE în Irak pentru recuperarea ziariștilor, când s-a întros nu am văzut niciun motiv să nu îl numesc într-o funcție importantă. Asta m-a determinat, eu oricum trebuia să schimb conducerea SRI.”

Întrebat dacă îl regretă pe Coldea, fostul președinte a răsuns: ”De ce să îl regret, nu am nicio motivație să regret pe cineva din cei care i-am numit. I-am numit, și-au făcut treaba, mai bine mai prost, au venit, au plecat, alții au rămas și acum”.

”Laura Codruța Koveși a stricat ceea ce înseamnă corectitudinea luptei anticorupție”

Cât despre numirea Laurei Codruța Koveși la șefia DNA, Băsescu a spus: ”Da, regret numirea ei. Regret pentru că a stricat ceea ce înseamnă corectitudinea luptei anticorupție. Acele spectacole din fața DNA-ului sunt cele care au făcut ca astăzi să nu mai fie credibilă lupta anticorupție. Spectacolul cu cătușele îl vedeam și eu la televizor.

Întrebat dacă nu a știu despre niciun caz care urma să apară, fostul lider la Cotroceni a spus: Știam în principal toate cazurile importante care urmau să apară, mai ales, când era vorba de judecători și de oameni politici. Nu puteam să aflu de la televizor”.

Traian Băsescu, despre Elena Udrea: ”Rămâne un om care dacă nu ar fi avut probleme ar fi fost un bun politician”

”Am știut la fel de mult cât am știu de fratele meu. Adică, nimic. Cu Elena Udrea lucrurile s-au întâmplat în 2022? Cam terminasem mandatul în 2014, cu vreo 8 ani înainte, nu eram la curent cu evoluțiile.(…) Elena Udrea rămâne un om care dacă nu ar fi avut probleme ar fi fost un bun politician.”

Cine este artizanul statului paralel?

”Să încercăm să oprim un neadevăr, că statul paralel a fost inventat de Băsescu. Nu, statul paralel l-am găsit inventat și bine consolidat cu procurorii care sunt bine conectați la ordinele oamenilor politici”

Întrebat dacă regretă că a numit-o pe Alina Bica, Băsescu a răspuns: ”Alina Bica, am numit-o…nu am avut o relație anume cu ea, nu am lucrat cu ea direct”.

