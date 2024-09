Cristian Terheș a fost invitat astăzi la emisiunea TU DECIZI!, moderată de Ana Maria Păcuraru pe Realitatea.NET, în cadrul căreia a avut ocazia să își prezinte viziunea și planurile politice pentru România. Această emisiune oferă un format inedit de confruntare 1-1, permițându-le aspiranților la funcția de președinte să se adreseze direct alegătorilor și să-și expună atât realizările, cât și ideile.

Cristian Terheș, fost preot, s-a desprins recent de partidul lui George Simion și și-a anunțat candidatura pentru președinția României, afirmând că intenționează să păstreze separarea dintre religie și politică. În plus, el a subliniat că, în cazul în care va fi ales, va renunța la cetățenia americană, demonstrând astfel un angajament ferm față de țară.

Ana Maria Păcuraru: Știu că sunteți și cetățean american. Am citit și jurământul pe care îl depune un cetățean american când obține cetățenia și acesta prevede să servească interesele Statelor Unite la Americii. În același timp, ați spus că dacă veți ajunge președinte, veți renunța la cetățenia americană. Dar de ce nu renunțați înainte la cetățenie, ținând cont că sunteți în campanie electorală?

Cristian Terheș: Exact cum am spus la întrebarea a unei colege de-ale dumneavoastră din presă, dacă voi renunța la cetățenie americană dacă voi fi ales, am spus că după ce voi fi ales, până la momentul depunerii jurământului, voi renunța la cetățenie americană.

Ana Maria Păcuraru: Dar de ce nu acum?

Cristian Terheș: Sunt exact în situația milioane de români care în urma situației economice din țară, la mine a fost și o situație personală, pentru că am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, am plăcat și din dragoste în SUA, dar a fost și un motiv economic, să spun. Trăind atâta timp acolo, am avut acest drept de a deveni și cetățean american. Mi-am exercitat acest drept, iar având și cetățenia americană, am reușit să deschid enorm de multe uși pentru români.

Ana Maria Păcuraru: Corect, dar sunteți un candidat suveranist. Credeți că această dualitate vă ajută în această campanie?

Cristian Terheș: În campanie mă ajută, evident, și ca europarlamentar m-a ajutat și înainte de a fi europarlamentar pentru că și cetățean american fiind, ți se deschid o mulțime de uși.

Ana Maria Păcuraru: Da, dar acum candidați la președinția României.

Cristian Terheș: Acest este și motivul pentru care, așa cum am spus, după ce voi fi ales, până voi depune jurământul, voi renunța la cetățenie americană numai pentru a nu exista discuții că servesc și alte interese.

Ana Maria Păcuraru: Bineînțeles, suntem parteneri strategici cu Statele Unite ale Americii.

Cristian Terheș: Da, parteneri strategici, dar dincolo de asta, voi fi președintele României, slujesc doar România, cum am și făcut-o până în prezent și pentru a nu exista discuții voi renunța la cetățenie americană.

Ana Maria Păcuraru: Dar nu renunțați înainte de a deveni președinte.

Cristian Terheș: Nu, am spus că voi renunța la ea după ce voi fi ales. Cum e și normal.

Ana Maria Păcuraru: Dar dacă intrați în turul al doilea?

Cristian Terheș: De asta spun. Păi dacă intru în turul al doilea voi câștiga cu oricine. Și voi intra în turul al doilea și voi câștiga.

Ana Maria Păcuraru: Bun. În Statele Unite ale Americii, așa cum am spus înainte, ați fost preot greco-catolic. Am vorbit dacă v-ați bazat.

Cristian Terheș: Am fost și preot greco-catolic.

Ana Maria Păcuraru: Ce ați mai făcut în Statele Unite?

Cristian Terheș: Am lucrat în IT, în Business Intelligence pentru o firmă din domeniu medical care produce produse medicale non-invazive pentru a ajuta pe pacient să nu ajungă la operații sau la alte situații care necesită proceduri invazive. Și pe lângă asta am fost președintele unui ONG din SUA, Romanian Community Coalition, cea mai largă comunitate sau organizație a românilor americani. Un ONG care a făcut enorm de multe acțiuni inclusiv în instanță în România pentru a ajuta inclusiv la clarificarea intervenției serviciilor române informației în justiție.

Ana Maria Păcuraru: Credeți că Statele Unite ale Americii vor sprijini în demersul pentru a obține această funcție? Sau pur și simplu vedem alți candidați care se duc la diferite ambasade, vorbind de Elena Lasconi care se duce la ambasada a Franței pe furiș și alți candidați care se zvonește tot așa ca au suportul, susținerea Ambasadei Americii.

Cristian Terheș: Este un semn de slăbiciune și infantilism politic pentru un candidat mai ales la cea mai înaltă funcție în statul român să meargă să ceară milă și să ceară sprijin la o ambasadă străină. Cum v-am spus eu sunt și cetățean american, n-am fost la ambasada americană să cer niciun sprijin. Am într-adevăr pieteni enorm de mulți și în Congresul Statelor Unite care mi-au spus să-ți dau endorsement public, să te susținem și am spus n-am nevoie de așa ceva, singurii de la care am nevoie de sprijin sunt cetățenii români.

N-am nevoie de sprijinul vostru pentru astfel de funcție în stat pentru că vrând, nevrând în momentul în care ceri sprijin de la cineva care este în afara României, sprijinul respectiv e condiționat de diverse lucruri și tot timpul, toată viața mea am fost un om liber, sunt un om liber și voi fi un om liber, nu vreau să fiu condiționat și constrâns de nimeni să fac ceva în schimbul a ceva ce persoana respectivă a făcut pentru mine.

Urmărește mai jos INTERVIUL integral acordat de Cristian Terheș.