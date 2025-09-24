Turcia se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii peste 50 de ani, cauzată de o scădere a precipitaţiilor cu 27% în raport cu ultimele trei decenii şi de peste 60% în sud-estul Anatoliei, potrivit datelor înregistrate în ultimele 11 luni.

Între 1 octombrie 2024 şi 31 august 2025, precipitaţiile medii care au căzut în această ţară au fost de 401,1 ml, comparativ cu 548,5 ml între 1991 şi 2020, a precizat Agenţia Naţională de Meteorologie din Turcia (MGM) citată de AFP.

Provincia Hatay a primit în medie mai puţin de 250 de ml în ultimele 11 luni, comparativ cu peste 1.000 ml, în medie, în precedenţii 30 de ani.

Regiunile turce mediteraneene nu fac notă discordantă: regiunea Marmara, din sud-vestul ţării, şi litoralul turc de la Marea Egee, din vest, au înregistrat cel mai scăzut nivel de precipitaţii din ultimii 18 ani.

Turcia a avut parte de o vară caniculară în acest an, marcată de penurii de apă şi temperaturi anormal de ridicate, cu cea mai călduroasă lună iulie din ultimii 55 de ani, notează Agerpres.

Regiunea Adana, mare producătoare de citrice, a înregistrat cea mai călduroasă zi din ultimii 95 de ani, cu o temperatură record de 47,5°C la începutul lunii august.

În Ceşme, un oraş din vestul ţării, apa din lacul său de acumulare a scăzut până la doar 3% din nivelul său obişnuit.

Potrivit unui studiu despre deşertificare, publicat într-un raport al ONU la începutul lunii iulie, 88% din teritoriul turc este expus în faţa riscului de deşertificare.