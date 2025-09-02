Aflată în vizită la Constanța, președinta Comisiei Europene a subliniat rolul esențial al României în arhitectura de securitate a Uniunii Europene, un partener cheie pentru securitatea europeană și pentru flancul estic.

„În ultima lună ați dovedit schimbări importante la nivel instituțional, ați luptat cu dezinformarea și v-ați menținut standardele, în ciuda intimidărilor venite și din exterior”, a declarat Ursula von der Leyen.

Potrivit acesteia, Uniunea Europeană a decis alocarea a 800 de milioane de euro pentru investiții în planurile de securitate, cu sprijinul a 19 state membre, inclusiv România. Totodată, lidera europeană a subliniat că Bruxelles-ul va contura un plan de acțiune pentru consolidarea capacităților de apărare, urmărind triplarea contribuției UE la politica de securitate comună.

Programul SAFE: 50 de milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră

Ursula von der Leyen a detaliat Programul SAFE, finanțat de Comisia Europeană cu 50 de milioane de euro.

România va putea beneficia de un plan european comun de apărare la Marea Neagră, inclusiv prin proiecte navale.

„Programul va avea efect foarte rapid și va încuraja industria de apărare europeană, care are nevoie de predictibilitate și de contracte pe termen lung. Primele rezultate vor fi vizibile până la sfârșitul acestui an”, a precizat președinta Comisiei Europene.

Sancțiunile împotriva Rusiei, „în topul listei UE”

Șefa executivului comunitar a susținut că sancțiunile europene afectează regimul de la Moscova.

„Economia Rusiei a scăzut cu 20%, inflația a crescut cu 10%, iar până și ministrul rus al dezvoltării economice a recunoscut că țara se află în pragul recesiunii. Sancțiunile sunt principala îngrijorare a Rusiei, iar noi vom continua să le consolidăm”, a punctat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a transmis un mesaj de sprijin pentru Republica Moldova, „o țară independentă care și-a sărbătorit recent democrația și iubirea pentru libertate”, dar și pentru Ucraina, subliniind că UE va continua să ofere ajutor militar și să investească în industria de apărare ucraineană.

Oficialul de la Bruxelles a apreciat și eforturile României în susținerea Ucrainei, menționând că baza militară NATO de la Marea Neagră este „puternică și modernă”.

„România are tot ce-i trebuie pentru a-și urma drumul pe o traiectorie bine aleasă și ne dorim să folosim împreună fondurile europene pentru prosperitatea poporului român”, a conchis Ursula von der Leyen.