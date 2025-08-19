Este alertă pe litoralul românesc al Mării Negre, după ce salvamarii au arborat steagul roșu, din cauza valurilor uriașe. DIn cauza afluzului de turiști, jandarmii au fost solicitați să intervină, pentru a-i convinge pe înotătorii imprudență să iasă la mal.

Jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța desfășoară o acțiune pe plaja din Saturn, pentru a-i scoate pe oameni din mare, după ce steagul roșu a fost arborat de salvamari, transmite Ziua de Constanța.

„Efectuăm misiuni zilnice cu ATV-ul pe plajă în scop preventiv, atât pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cât și pentru a veni în sprijinul salvamarilor, cu care avem o comunicare și o colaborare foarte bună.

De asemenea, intervenim punctual atunci când este solicitat sprijinul sau când situația o impune. Suntem permanent la datorie, în slujba cetățenilor.

Totodată, le recomandăm părinților să-și supravegheze copiii cu atenție, mai ales în zonele aglomerate, pentru a preveni astfel de incidente neplăcute.” – au precizat jandarmii constănțeni.

În ziua de 19 august, marea este extrem de periculoasă din cauza curenților puternici și a valurilor mari. Salvamarii avertizează turiștii să nu intre în apă.

Weekendul trecut, patru persoane s-au înecat pe litoral înotând în ciuda steagului roșu, iar alți 11 turiști au fost salvați în ultimul moment.