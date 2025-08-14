Astăzi, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

În restul țării, vremea va fi călduroasă și doar izolat în sud-vestul Munteniei va fi caniculă. Cerul va fi variabil la munte, unde doar pe alocuri, în Carpații Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 27…29 de grade pe litoral și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade, mai coborâte în depresiunile intramontane, spre 8 grade, dar și mai ridicate, până spre valori de 23 de grade, în Dealurile de Vest.

În București, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 17…19 grade.

