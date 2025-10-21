România se pregătește de o ușoară încălzire a vremii în următoarele zile, însă începutul dimineților va continua să fie răcoros în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii anunță un cer variabil, cu posibile înnorări temporare în regiunile vestice – Banat, Crișana și Maramureș – unde pe alocuri ar putea apărea ploi slabe, de scurtă durată.

Vântul va sufla în general moderat, cu unele intensificări în Banat și local în Moldova, dar și la munte, la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 50–60 km/h. Valorile termice diurne vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor oscila între -3 grade, în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, și 12 grade pe litoral.

Pe timpul nopții și în orele dimineții, ceața va fi prezentă în special în regiunile sudice, estice și centrale, dar și izolat în restul țării, reducând temporar vizibilitatea.

Prognoza pentru București

În Capitală, vremea va fi în ușoară încălzire, însă diminețile vor rămâne reci. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar spre noapte se va forma ceață în anumite zone ale orașului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 18 grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 3–6 grade.

Astfel, zilele de 21 și 22 octombrie aduc o vreme mai blândă, tipică pentru mijlocul toamnei, dar și cu diferențe mari între temperaturile de zi și cele de noapte, specifice acestei perioade a anului.