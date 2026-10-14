Accidentul din Olt, surprins de camerele de supraveghere. Un bărbat fără permis a furat o mașina în care se afla o copilă

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un bărbat de 59 de ani, aflat sub influența alcoolului și fără permis de conducere, a provocat un accident după ce a furat un autoturism în care se afla o fetiță de 7 ani.
Incidentul s-a petrecut în localitatea Alimănești, comuna Izvoarele, județul Olt. După ce a parcurs mai puțin de un kilometru, bărbatul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un cap de pod. Copila a fost rănită și transportată la spital.
Mașina a fost furată în timp ce tatăl fetiței intrase în curte
Incidentul a avut loc în weekend, pe 10 octombrie. Proprietarul autoturismului oprise în fața locuinței și intrase pentru scurt timp în curte, lăsând cheile în contact. Fetița se afla pe bancheta din spate.
În acel moment, bărbatul de 59 de ani, care se întorcea de la un bar din localitate, ar fi observat mașina pornită și s-ar fi urcat la volan, fără să își dea seama că în interior se afla copilul.
Tatăl fetei a observat dispariția autoturismului după ce a ieșit din curte și a constatat că mașina nu mai era în fața porții.
Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum autoturismul circulă pe șosea, iar apoi se izbește de un cap de pod, înainte de o intersecție.
Impactul s-a produs la mai puțin de un kilometru de locul din care fusese furată mașina. După accident, mai multe persoane aflate în apropiere au intervenit pentru a ajuta victimele. Fetița a fost scoasă din autoturism și preluată de echipajele medicale.
Copila a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor făcute publice, aceasta a suferit răni ușoare.
Bărbatul era băut și nu avea permis de conducere
Polițiștii ajunși la fața locului l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis și vătămare corporală din culpă.
Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi prezentat Judecătoriei Slatina. Instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.