Accidentul din Olt, surprins de camerele de supraveghere. Un bărbat fără permis a furat o mașina în care se afla o copilă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 oct. 2026, 17:55

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un bărbat de 59 de ani, aflat sub influența alcoolului și fără permis de conducere, a provocat un accident după ce a furat un autoturism în care se afla o fetiță de 7 ani.

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