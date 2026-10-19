Atac cibernetic la RADIOCOM: rețeaua internă, afectată. Compania va sesiza DIICOT
Atac cibernetic / Profimedia
RADIOCOM investighează un atac cibernetic de tip ransomware. Rețeaua internă a fost afectată, e-mailul a fost suspendat temporar, iar DIICOT va fi sesizat.
Societatea Națională de Radiocomunicații (RADIOCOM) investighează un incident de securitate cibernetică detectat în dimineața zilei de 19 octombrie 2026. Primele verificări indică posibilitatea unui atac de tip ransomware, care a afectat rețeaua internă a companiei. Serviciul de e-mail a fost suspendat temporar, ca măsură de precauție, iar societatea a anunțat că va sesiza organele competente, inclusiv DIICOT.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat cu privire la incident și a trimis o echipă de specialiști la sediul companiei pentru investigarea situației și evaluarea consecințelor.
Atac cibernetic la RADIOCOM: ce au descoperit primele verificări
Potrivit informațiilor comunicate de companie, incidentul a fost detectat luni, 19 octombrie, la ora 06:30. Verificările inițiale arată că atacul are caracteristicile unui ransomware, un tip de amenințare informatică prin care datele sau sistemele informatice pot fi blocate ori criptate de atacatori.
Reprezentanții RADIOCOM au precizat că au fost luate imediat măsuri pentru limitarea incidentului și reducerea riscurilor asupra infrastructurii informatice.
Până în acest moment, impactul pare să fie concentrat la nivelul rețelei interne a companiei. Investigațiile sunt în desfășurare, iar specialiștii încearcă să stabilească amploarea incidentului și eventualele consecințe asupra datelor și sistemelor informatice.
Serviciul de e-mail a fost suspendat temporar
Ca măsură preventivă, RADIOCOM a suspendat temporar serviciul de e-mail pe durata investigațiilor. Compania monitorizează situația și evaluează eventualele efecte ale incidentului asupra infrastructurii sale.
Potrivit informațiilor comunicate până acum, serviciile furnizate clienților funcționează în continuare și nu au fost identificate indicii că acestea ar fi fost afectate.
Societatea urmează să evalueze ce date ar fi putut fi compromise și să informeze persoanele sau instituțiile vizate, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.
RADIOCOM va sesiza DIICOT în urma incidentului informatic
Reprezentanții Societății Naționale de Radiocomunicații au anunțat că vor sesiza organele competente, inclusiv Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
În paralel, DNSC participă la investigarea incidentului și la evaluarea impactului asupra sistemelor informatice ale companiei.
Cercetările urmează să clarifice modul în care s-a produs incidentul, amploarea efectelor și eventualele responsabilități. Până la finalizarea verificărilor, nu există suficiente informații publice pentru a stabili cu certitudine toate consecințele atacului sau dacă au fost compromise date.
RADIOCOM, companie strategică în domeniul comunicațiilor
Societatea Națională de Radiocomunicații este o companie deținută de statul român, cu un rol important în infrastructura de comunicații electronice și în transmisia terestră a serviciilor publice de radio și televiziune.
Incidentul de securitate cibernetică readuce în atenție riscurile la care sunt expuse infrastructurile informatice ale companiilor care furnizează servicii importante pentru funcționarea comunicațiilor.
RADIOCOM și specialiștii DNSC continuă verificările pentru stabilirea cauzelor incidentului și evaluarea eventualelor efecte. Compania recomandă clienților și partenerilor să manifeste prudență și să evite accesarea linkurilor sau a atașamentelor neașteptate, inclusiv a celor primite în mesaje care par să provină de la societate.
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News