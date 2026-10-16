Bărbat de 25 de ani, cercetat după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani

Publicat 16 oct. 2026, 13:18 Actualizat 16 oct. 2026, 13:24 Sursă Realitatea.net

Un bărbat în vârstă de 25 de ani este cercetat de anchetatori după ce ar fi avut relații sexuale cu o minoră de 13 ani și ar fi determinat-o să îi trimită fotografii și înregistrări video cu caracter sexual explicit.

Distribuie articolul