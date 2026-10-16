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Bărbat de 25 de ani, cercetat după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani

Bărbat încătușat

Bărbat încătușat

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Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat16 oct. 2026, 13:18
Actualizat16 oct. 2026, 13:24
SursăRealitatea.net

Un bărbat în vârstă de 25 de ani este cercetat de anchetatori după ce ar fi avut relații sexuale cu o minoră de 13 ani și ar fi determinat-o să îi trimită fotografii și înregistrări video cu caracter sexual explicit.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Olt, bărbatul ar fi întreținut relații sexuale cu minora, iar ulterior a determinat-o pe fată să îi trimită materiale foto și video cu caracter sexual explicit.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, începând cu iulie 2025, bărbatul ar fi iniţiat o relaţie cu o victimă minoră, de 13 ani la acea dată, context în care, în perioada februarie - septembrie 2026, acesta i-ar fi solicitat, insistent, persoanei vătămate minore, să producă şi să îi transmită materiale pornografice. Astfel, victima ar fi realizat mai multe fotografii şi videoclipuri cu conţinut sexual explicit, pe care i le-ar fi trimis tânărului, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online.

— au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Anchetatorii urmează să stabilească modul în care s-au desfășurat faptele și ce probe susțin acuzațiile formulate împotriva bărbatului. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.

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