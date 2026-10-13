Bărbat din Olt, arestat preventiv după ce a furat o mașină și a provocat un accident în care a fost rănit un copil

Un bărbat de 59 de ani din județul Olt a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi furat un autoturism în care se afla un copil și ar fi provocat un accident.
Bărbatul nu avea permis de conducere, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Copilul a fost rănit și transportat la spital.
Mașina a fost furată din satul Alimănești
Incidentul s-a petrecut în satul Alimănești, din comuna Izvoarele, județul Olt. Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, bărbatul ar fi luat un autoturism parcat pe strada Furculești, fără să țină cont că în interior se afla un minor.
Acesta a plecat cu mașina, însă a ajuns la intersecția cu Drumul Județean 653, unde a intrat într-un cap de pod. Polițiștii au fost sesizați cu privire la incident și au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.
Copilul a fost transportat la Spitalul din Slatina
În urma impactului, minorul aflat în autoturism a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.
Autoritățile nu au oferit alte detalii despre starea copilului.
Bărbatul era băut și nu avea permis de conducere
După accident, polițiștii l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost dus și la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis și vătămare corporală din culpă.
Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi prezentat Judecătoriei Slatina. Instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.