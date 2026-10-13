Bărbat din Olt, arestat preventiv după ce a furat o mașină și a provocat un accident în care a fost rănit un copil

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 oct. 2026, 18:51

Un bărbat de 59 de ani din județul Olt a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi furat un autoturism în care se afla un copil și ar fi provocat un accident.

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