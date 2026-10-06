Bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina a ajuns în România. Ce se întâmplă cu mandatul de arestare

Bărbatul de 30 de ani cercetat pentru omor în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, a fost adus marți în România.
Acesta fusese reținut în Elveția după ce s-a predat autorităților din Saint Gallen și era urmărit internațional în baza unui mandat de arestare emis în lipsă. Bărbatul a fost preluat de polițiștii români și urmează să fie pus în executare mandatul de arestare preventivă emis de Tribunalul Vâlcea.
Era urmărit internațional
Suspectul s-a prezentat singur la Poliția din Saint Gallen, în Elveția, pe 28 septembrie. Autoritățile elvețiene l-au reținut în baza alertei transmise de România prin Sistemul de Informații Schengen. După parcurgerea procedurilor judiciare pentru predare, acesta a fost preluat de polițiștii români și adus în țară.
Valentina a fost găsită într-o valiză
Cazul a fost descoperit pe 22 septembrie, când un pescar a observat o valiză plutind în zona barajului Ionești, pe râul Olt. În interior se afla trupul neînsuflețit al unei femei de 28 de ani, din județul Dolj.
Ancheta a stabilit că victima a avut o moarte violentă. Necropsia a indicat mai multe leziuni traumatice, inclusiv lovituri la cap și coaste rupte.
Bărbatul este cercetat pentru omor
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbatul de 30 de ani, care are calitatea de inculpat și este cercetat pentru omor.
La locuința acestuia, anchetatorii au efectuat o percheziție și au ridicat probe pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit tânăra.
Aducerea suspectului în România permite continuarea procedurilor judiciare în țară, în baza mandatului de arestare preventivă emis în lipsă. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.