Bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina a ajuns în România. Ce se întâmplă cu mandatul de arestare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 15:01

Bărbatul de 30 de ani cercetat pentru omor în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, a fost adus marți în România.

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