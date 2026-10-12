Doliu în televiziunea românească: Daniel Oprea a murit la 52 de ani. Cu ce se ocupa jurnalistul

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 18:44

Daniel Oprea, realizatorul și prezentatorul emisiunii „Generația Fit” de la TVR 2 și nutriționist al lotului național de culturism și fitness, a murit la vârsta de 52 de ani.

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