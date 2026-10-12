Doliu în televiziunea românească: Daniel Oprea a murit la 52 de ani. Cu ce se ocupa jurnalistul

Daniel Oprea, realizatorul și prezentatorul emisiunii „Generația Fit” de la TVR 2 și nutriționist al lotului național de culturism și fitness, a murit la vârsta de 52 de ani.
Decesul său a fost anunțat luni, 12 octombrie 2026, de Federația Română de Culturism și Fitness, organizație în cadrul căreia a ocupat mai multe funcții și a contribuit la pregătirea sportivilor de performanță.
Daniel Oprea, cunoscut de telespectatorii TVR 2
Daniel Oprea a devenit cunoscut publicului prin intermediul emisiunii „Generația Fit”, difuzată de TVR 2. Programul promova un stil de viață sănătos și aborda teme legate de alimentație echilibrată, activitate fizică și prevenirea sedentarismului.
Prin explicațiile oferite telespectatorilor, acesta urmărea să prezinte informații despre nutriție și mișcare într-un format accesibil, destinat atât persoanelor interesate de sport, cât și celor care doreau să își îmbunătățească obiceiurile zilnice.
Activitatea sa în televiziune a fost completată de implicarea în proiecte dedicate educației pentru sănătate și promovării sportului.
A contribuit la pregătirea sportivilor de performanță
Dincolo de activitatea din televiziune, Daniel Oprea a avut un rol important în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness. Acesta a fost nutriționist al lotului național și s-a implicat în susținerea sportivilor care participau la competiții.
De-a lungul timpului, a ocupat mai multe funcții în cadrul federației, contribuind la activitățile administrative și la proiectele de formare profesională.
Colegii săi l-au descris drept un profesionist dedicat, apreciat pentru seriozitate, corectitudine și disponibilitatea de a-i sprijini pe cei cu care lucra.
Mesajul transmis de Federația Română de Culturism și Fitness
Anunțul morții lui Daniel Oprea a fost însoțit de un mesaj de condoleanțe publicat de Federația Română de Culturism și Fitness. Reprezentanții organizației au evidențiat implicarea sa profesională și relațiile construite cu membrii comunității sportive.
Aceștia au transmis că dispariția sa reprezintă o pierdere pentru federație și pentru toți cei care au colaborat cu el, adresând condoleanțe familiei și apropiaților.
Care ar fi fost cauza morții
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Daniel Oprea ar fi murit în urma unui infarct. Cauza decesului nu a fost însă confirmată printr-un anunț medical oficial în informațiile disponibile.
Moartea sa a provocat numeroase mesaje de regret în rândul celor care l-au cunoscut prin activitatea sa din televiziune și din sport.
Daniel Oprea va rămâne cunoscut pentru activitatea desfășurată în promovarea unui stil de viață sănătos și pentru contribuția sa la pregătirea sportivilor români.