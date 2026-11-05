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Actualitate· 2 min citire
Dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în Caracal, după ce un minor a fost abordat într-o dubă
Barbat arestat / Politia Romana
Publicat5 nov. 2026, 12:18
SursăRealitatea.net
IPJ Olt a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, după ce un minor de 11 ani din Caracal a fost abordat și urmărit pe stradă de ocupanții unei dube roșii.
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