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Dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în Caracal, după ce un minor a fost abordat într-o dubă

Barbat arestat / Politia Romana

Barbat arestat / Politia Romana

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Scris deStoica Marian
Publicat5 nov. 2026, 12:18
SursăRealitatea.net

IPJ Olt a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, după ce un minor de 11 ani din Caracal a fost abordat și urmărit pe stradă de ocupanții unei dube roșii.

Incidentul s-a produs pe 1 noiembrie 2026, în jurul orei 14:20, pe strada Craiovei din municipiul Caracal. Potrivit IPJ Olt, un minor în vârstă de 11 ani a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul că ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, care i-ar fi propus să îl transporte în municipiul Craiova.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal, au fost identificați atât vehiculul implicat, cât și persoanele aflate la bord. Analiza imaginilor video puse la dispoziția forțelor de ordine a dus la întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări pentru stabilirea situației de fapt, fiind identificate atât autoturismul în cauză, cât și persoanele care se aflau în acesta. În urma activităților desfășurate și a analizării imaginilor video puse la dispoziția polițiștilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

a precizat IPJ Olt într-un comunicat IPJ Olt

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor, cu scopul stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerii măsurilor legale. Instituția a mai transmis că polițiștii tratează cu maximă seriozitate orice sesizare care vizează siguranța minorilor, iar verificările sunt efectuate cu respectarea tuturor dispozițiilor legale.

Înainte de anunțul oficial al IPJ Olt, incidentul fusese semnalat în mediul online. Într-un grup de Facebook dedicat locuitorilor din Caracal au fost distribuite imagini cu o dubă roșie care abordează un copil pe stradă, însoțite de un mesaj al părinților care susțineau că minorul a fugit, dar a fost urmărit de ocupanți și pe străduța pe care încerca să scape.

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