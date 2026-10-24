Dunărea, la minime istorice. Apele Române eliberează apă din acumularea Iezer ca să asigure debitul necesar producției de energie nucleară

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:25

Nivelul Dunării a ajuns la minime istorice, fără precedent, anunță Administrația Națională „Apele Române”. Pentru a menține nivelul de care este nevoie pentru producția de energie nucleară, instituția a suplimentat debitele evacuate din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei. Informația apare într-un comunicat transmis vineri Agerpres.

Distribuie articolul