Incendiu devastator într-o locuință din Slatina. Trei persoane au ajuns la spital, printre care și o minoră

Un incendiu puternic a distrus o locuință din municipiul Slatina, situată chiiar în apropierea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Flăcările au cuprins rapid întreaga casă, iar cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului. Dintre acestea, trei au ajuns la spital.
Pompierii militari din cadrul ISU Olt au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, un echipaj SMURD și o autospecială ABROL pentru lichidarea incendiului izbucnit la locuința cu regim de înălțime P+1 și o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, potrivit Evenimentul de Olt.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul întregii construcții. Misiunea salvatorilor s-a concentrat atât pe stingerea flăcărilor, cât și pe acordarea asistenței medicale persoanelor afectate.
În total, cinci persoane au fost implicate în eveniment. Trei dintre acestea, două persoane vârstnice și o minoră, au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Alte două persoane au primit primul ajutor la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.
Potrivit reprezentanților ISU Olt, intervenția s-a desfășurat pe parcursul nopții, pompierii reușind să lichideze incendiul și să împiedice extinderea flăcărilor către proprietățile învecinate.
Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști în urma cercetărilor desfășurate la locul evenimentului.