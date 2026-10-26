Luca Niculescu vizitează Republica Moldova pentru prima dată în funcția de premier

Luca Niculescu realizează prima sa vizită oficială în străinătate ca premier al României, deplasându-se marți, 27 octombrie, în Republica Moldova pentru a se întâlni cu autoritățile locale și a inspecta proiecte energetice.
Deplasarea reprezintă prima misiune externă a șefului Guvernului român din funcția actuală. Programul oficial, comunicat de Mediafax, prevede o serie de întâlniri instituționale și economice desfășurate la Chișinău.
Agenda diplomatică
Vizita începe la ora 10:00 cu o întâlnire de lucru cu personalul Consulatului General al României. La ora 10:45, Niculescu va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.
La ora 11:50 este programată o întâlnire cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova. La 12:30, premierul se va reuni cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează investiții în țara vecină.
Întâlniri la nivel de stat
La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la sediul Guvernului, unde va avea loc ceremonia oficială de primire. Cei doi șefi de guvern vor susține o întrevedere bilaterală, urmată de discuții în plen cu delegațiile respective.
La ora 15:30 este programată o conferință comună de presă a celor doi premieri. La ora 16:15, Niculescu și Tofan vor vizita Stația Electrică Chișinău și Linia Vulcănești–Chișinău.
Programul se încheie cu două întâlniri politice: la ora 17:00, premierul român va discuta cu președinta Maia Sandu la sediul Președinției, iar la ora 18:00 se va întâlni cu Igor Grosu, președintele Parlamentului. La finalul acestei întrevederi, Niculescu va semna în Cartea de Onoare.