Nicușor Dan avertizează: rețelele sociale au devenit un „câmp de confruntare”. Ce spune despre colaborarea statului cu firmele private

Președintele Nicușor Dan a atras atenția marți, 20 octombrie 2026, asupra riscurilor de securitate generate de atacurile cibernetice și de folosirea rețelelor online pentru a submina încrederea în instituțiile democratice.
Prezent la Bucharest Cybersecurity Conference 2026, șeful statului a afirmat că spațiul digital a devenit un „câmp de confruntare” și a subliniat că România trebuie să îmbunătățească relația dintre autorități și companiile private din domeniul securității cibernetice.
Nicușor Dan: Rețelele online au devenit un câmp de confruntare
Președintele a explicat că securitatea cibernetică nu mai reprezintă doar o problemă tehnică sau comercială, ci a ajuns să țină de securitatea națională.
Potrivit lui Nicușor Dan, atacurile asupra infrastructurilor digitale pot urmări compromiterea instituțiilor publice și diminuarea încrederii cetățenilor în democrație.
Șeful statului a avertizat că astfel de acțiuni reprezintă o provocare pentru instituțiile românești, care trebuie să protejeze infrastructurile critice și funcționarea sistemelor democratice.
„N-am prea reușit”. Ce spune președintele despre colaborarea dintre stat și mediul privat
Nicușor Dan a susținut că România are specialiști și companii competitive în domeniul securității cibernetice, datorită tradiției academice și dezvoltării sectorului privat.
În opinia sa, una dintre principalele probleme este colaborarea insuficientă dintre autorități și companii.
„Întrebarea fundamentală este dacă statul și privatul vor reuși să colaboreze, pentru că n-am prea reușit, ca s-o spunem pe șleau”, a declarat președintele.
Mesajul său a evidențiat necesitatea unei cooperări mai eficiente între instituțiile publice și firmele care dezvoltă soluții de protecție digitală. O astfel de colaborare poate contribui atât la securizarea infrastructurilor critice, cât și la consolidarea industriei românești de profil.
România are un avantaj în domeniul securității cibernetice
Președintele a apreciat că România dispune de resurse umane și de experiență care pot susține dezvoltarea sectorului.
El a menționat tradiția educațională în domeniu și faptul că mediul privat a reușit să dezvolte companii competitive, chiar și în condițiile unei colaborări dificile cu statul.
Valorificarea acestui avantaj presupune, însă, un parteneriat mai bun între autorități, mediul de afaceri și comunitatea academică.
Bucharest Cybersecurity Conference 2026 reunește reprezentanți ai instituțiilor publice, ai organizațiilor europene, ai industriei și ai mediului universitar pentru discuții despre provocările actuale din securitatea cibernetică.
De ce securitatea cibernetică a devenit o problemă de securitate națională
Atacurile asupra infrastructurilor digitale pot afecta funcționarea serviciilor esențiale și pot fi folosite pentru a răspândi neîncredere în instituțiile publice.
În acest context, protejarea sistemelor informatice nu mai poate fi tratată exclusiv ca o responsabilitate a departamentelor tehnice. Este nevoie de coordonare între instituțiile statului, experți și companii specializate.
Declarațiile lui Nicușor Dan au pus accent pe două direcții: apărarea infrastructurilor critice și dezvoltarea unei colaborări care să permită României să își valorifice competențele în acest sector.