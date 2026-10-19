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Suspectul din cazul Valentinei susține că a găsit-o moartă în pat și acuză lipsa de atenție față de unchiul său

Vlad Baltateanu și Valentina

Vlad Baltateanu și Valentina

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Scris deIonuț Nichita
Publicat19 oct. 2026, 16:56
Sursăcancan

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, susține că tânăra era în viață când el a adormit și că a descoperit-o moartă a doua zi dimineața, potrivit declarațiilor citate de cancan.

Vlad Bălțățeanu se află în arest preventiv în România după ce s-a prezentat voluntar la autoritățile din St. Gallen, Elveția, pe 28 septembrie 2026. Bărbatul a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită și a fost adus înapoi în țară pe 6 octombrie 2026.

Potrivit informațiilor publicate de cancan, suspectul ar fi recunoscut că a plasat trupul neînsuflețit al Valentinei într-o valiză albastră și a aruncat-o în râul Olt. Acesta ar fi justificat actul spunând că tânăra era „mică și a încăput”.

Versiunea suspectului

Deși își asumă acțiunile legate de ascunderea cadavrului, Vlad Bălțățeanu susține că nu el este cel care a omorât-o pe Valentina. Conform declarațiilor sale, între cei doi a existat un conflict în timpul căruia a lovit-o cu o coadă de mătură, dar afirmă că lovitura nu a fost suficient de puternică pentru a-i cauza moartea.

Suspectul susține că Valentina era în viață la momentul în care el s-a culcat și că, dimineața, a găsit-o moartă în pat, lângă el. Acesta se arată nemulțumit de faptul că unchiul său, care se afla în casă la momentul incidentului, nu este inclus în cercetările autorităților.

Versiunea lui a fost că a lovit-o cu coada de mătură și că nu știe cum a murit, că el a găsit-o dimineața, moartă în pat lângă el. Mi-a spus că nu știe cum de e singurul care e investigat în chestia aceasta, pentru că au mai fost persoane de față (n.r. unchiul lui) și nu înțelege de ce nu există declarații. (…) S-a dus la somn și când s-a trezit era moartă, dar a spus că ea nu era moartă când s-a culcat el

— a declarat prietenul lui Vlad Bălțățeanu, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru” prietenul lui Vlad Bălțățeanu

Detalii despre descoperirea cadavrului

Cazul a fost deschis după ce o persoană care pescuia pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a alertat Poliția privind un bagaj plutitor. În interiorul valizei a fost identificat cadavrul Valentinei.

Verificările efectuate de oamenii legii au relevat prezența mai multor urme de lovituri și a cinci coaste rupte pe trupul tânei, anchetatorii stabilind că aceasta a avut parte de o moarte extrem de violentă.

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