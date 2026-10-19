Suspectul din cazul Valentinei susține că a găsit-o moartă în pat și acuză lipsa de atenție față de unchiul său

Publicat 19 oct. 2026, 16:56 Sursă cancan

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, susține că tânăra era în viață când el a adormit și că a descoperit-o moartă a doua zi dimineața, potrivit declarațiilor citate de cancan.

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