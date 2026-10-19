Suspectul din cazul Valentinei susține că a găsit-o moartă în pat și acuză lipsa de atenție față de unchiul său

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, susține că tânăra era în viață când el a adormit și că a descoperit-o moartă a doua zi dimineața, potrivit declarațiilor citate de cancan.
Vlad Bălțățeanu se află în arest preventiv în România după ce s-a prezentat voluntar la autoritățile din St. Gallen, Elveția, pe 28 septembrie 2026. Bărbatul a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită și a fost adus înapoi în țară pe 6 octombrie 2026.
Potrivit informațiilor publicate de cancan, suspectul ar fi recunoscut că a plasat trupul neînsuflețit al Valentinei într-o valiză albastră și a aruncat-o în râul Olt. Acesta ar fi justificat actul spunând că tânăra era „mică și a încăput”.
Versiunea suspectului
Deși își asumă acțiunile legate de ascunderea cadavrului, Vlad Bălțățeanu susține că nu el este cel care a omorât-o pe Valentina. Conform declarațiilor sale, între cei doi a existat un conflict în timpul căruia a lovit-o cu o coadă de mătură, dar afirmă că lovitura nu a fost suficient de puternică pentru a-i cauza moartea.
Suspectul susține că Valentina era în viață la momentul în care el s-a culcat și că, dimineața, a găsit-o moartă în pat, lângă el. Acesta se arată nemulțumit de faptul că unchiul său, care se afla în casă la momentul incidentului, nu este inclus în cercetările autorităților.
Detalii despre descoperirea cadavrului
Cazul a fost deschis după ce o persoană care pescuia pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a alertat Poliția privind un bagaj plutitor. În interiorul valizei a fost identificat cadavrul Valentinei.
Verificările efectuate de oamenii legii au relevat prezența mai multor urme de lovituri și a cinci coaste rupte pe trupul tânei, anchetatorii stabilind că aceasta a avut parte de o moarte extrem de violentă.