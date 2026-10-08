Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul morții Valentinei! Ce le-ar fi spus anchetatorilor

Unchiul lui Vlad Bălțățeanu a fost audiat în calitate de martor în dosarul morții Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză în râul Olt.
Declarația sa este verificată de anchetatori în contextul în care apar informații despre un conflict petrecut în casa din Tomșani în noaptea în care Valentina a murit.
Vlad Bălțățeanu, principalul suspect, a fost adus în România pe 6 octombrie, după ce a fost reținut în Elveția și a acceptat procedura simplificată de extrădare.
Ce verifică anchetatorii
Potrivit informațiilor din anchetă, Vlad i-ar fi povestit unui prieten din Elveția că, înainte de tragedie, Valentina și unchiul său s-ar fi certat în timpul unui grătar.
În aceeași versiune relatată prietenului, Vlad ar fi intervenit în conflict și ar fi lovit-o pe Valentina. Ulterior, acesta ar fi susținut că a găsit-o fără viață.
Aceste informații provin din declarațiile prietenului suspectului și urmează să fie confruntate cu probele strânse de anchetatori.
Vlad Bălțățeanu neagă că a ucis-o pe Valentina
După revenirea în România, Vlad Bălțățeanu le-ar fi spus anchetatorilor că nu el a ucis-o pe Valentina. Declarațiile sale urmează să fie comparate cu mărturia unchiului, cu rezultatele expertizelor și cu celelalte probe din dosar.
Anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în noaptea de 21 spre 22 septembrie și dacă au existat și alte persoane implicate.
Reconstituirea, posibilă dacă suspectul recunoaște fapta
În cazul în care Vlad Bălțățeanu își va recunoaște implicarea, anchetatorii ar putea organiza o reconstituire la locuința din Tomșani și pe traseul parcurs ulterior până la locul în care trupul Valentinei a fost abandonat.
Valentina Tănăsie a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe Olt, în zona barajului Ionești. Necropsia a indicat o moarte violentă, iar ancheta este coordonată de procurorii din Vâlcea. Vlad Bălțățeanu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.