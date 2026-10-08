Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul morții Valentinei! Ce le-ar fi spus anchetatorilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 15:53

Unchiul lui Vlad Bălțățeanu a fost audiat în calitate de martor în dosarul morții Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză în râul Olt.

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