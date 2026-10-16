Inflația din România a atins 6,5% în septembrie, cea mai mare rată din Uniunea Europeană

Publicat 16 oct. 2026, 13:12 Sursă g4media

România înregistrează cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană în septembrie 2026, cu 6,5%, conform datelor Eurostat. Media UE a urcat la 3,8%, iar Banca Națională a României anticipează o încetinire până la sfârșitul anului.

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