România intră în iarna 2026-2027 cu rezerve de gaze mai mici
Rezerve de gaze
România începe sezonul rece 2026-2027 cu depozite de gaze mai puțin încărcate decât anul trecut. Care este situația rezervelor și ce perspective există pentru facturile la gaze?
România se pregătește pentru sezonul rece 2026-2027 cu depozite de gaze naturale mai puțin încărcate decât în aceeași perioadă a anului trecut. Chiar și așa, țara noastră se menține printre statele europene cu un nivel ridicat al rezervelor, ceea ce oferă un anumit grad de siguranță în privința aprovizionării cu gaze pe timpul iernii.
Datele disponibile indică o diferență față de sezonul rece precedent, când depozitele naționale erau aproape pline. Evoluția ridică însă întrebări legate de siguranța alimentării populației și de eventualele efecte asupra facturilor la gaze naturale.
Rezervele de gaze ale României, sub nivelul de anul trecut
La sfârșitul lunii noiembrie 2025, România avea înmagazinate aproximativ 3,16 miliarde de metri cubi de gaze naturale, corespunzător unui grad de umplere de aproximativ 98-100%.
În aceeași perioadă a anului 2026, cantitatea de gaze din depozitele naționale este estimată la aproximativ 2,8 miliarde de metri cubi. Potrivit informațiilor prezentate în datele AGSI (Aggregated Gas Storage Inventory), gradul de umplere se situează în jurul valorii de 88%.
Chiar dacă diferența față de anul precedent este vizibilă, România se află peste media europeană, estimată la aproximativ 74%. Astfel, țara noastră continuă să ocupe o poziție favorabilă în clasamentul statelor membre UE în ceea ce privește nivelul rezervelor de gaze naturale.
Vor crește facturile la gaze în această iarnă?
Nivelul rezervelor din depozite este un indicator important pentru securitatea energetică, însă nu reprezintă singurul factor care influențează prețul gazelor naturale.
Facturile consumatorilor sunt determinate și de evoluția prețurilor de pe piață, costurile de transport și distribuție, condițiile contractuale și reglementările aplicabile.
Prin urmare, un nivel mai redus al stocurilor comparativ cu anul trecut nu înseamnă automat facturi mai mari pentru populație. Evoluția costurilor în lunile de iarnă va depinde de condițiile de aprovizionare, de consumul înregistrat și de evoluțiile pieței energetice.
Un consum mai ridicat în perioadele cu temperaturi foarte scăzute poate pune presiune suplimentară asupra sistemului energetic, motiv pentru care nivelul rezervelor și capacitatea de import rămân elemente importante.
Neptun Deep, proiectul care ar putea schimba piața gazelor din România
Pe termen mediu și lung, una dintre cele mai importante perspective pentru sectorul energetic românesc este proiectul Neptun Deep, dezvoltat în Marea Neagră de OMV Petrom și Romgaz.
Primele cantități de gaze naturale extrase din perimetrul offshore sunt estimate să ajungă în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027, conform calendarului anunțat de dezvoltatorii proiectului.
După începerea livrărilor, producția ar urma să crească treptat, iar atingerea capacității maxime este estimată până la finalul trimestrului al treilea din 2027.
Proiectul are o importanță strategică pentru România, deoarece ar putea contribui semnificativ la creșterea producției interne de gaze naturale, la reducerea dependenței de importuri și la consolidarea poziției țării pe piața energetică europeană.
România, în fața unei ierni importante pentru securitatea energetică
Deși rezervele de gaze naturale sunt mai mici decât în sezonul rece precedent, România pornește în iarna 2026-2027 de la un nivel de stocare superior mediei europene.
Rămâne de văzut cum vor evolua consumul, aprovizionarea și prețurile în lunile următoare. În paralel, dezvoltarea proiectului Neptun Deep ar putea reprezenta un pas important pentru independența energetică a țării și pentru viitorul pieței gazelor naturale.
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