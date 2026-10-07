Viitorul buget al UE 2028-2034, discutat la Strasbourg. Ce se întâmplă cu banii pentru agricultură
Bugetul Uniunii Europene
Viitorul buget UE 2028-2034 este analizat la Strasbourg. Agricultura, coeziunea, energia, transporturile și apărarea se află printre prioritățile europene.
Viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 a fost unul dintre subiectele importante discutate la Strasbourg de eurodeputați și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Negocierile privind următorul cadru financiar multianual intră într-o etapă importantă, în condițiile în care Parlamentul European solicită un buget mai consistent decât propunerea inițială a Comisiei Europene.
Parlamentul European vrea un buget UE mai mare
Propunerea Parlamentului European pentru viitorul buget multianual prevede o creștere de aproximativ 10% față de proiectul inițial prezentat de Comisia Europeană.
Eurodeputații susțin că Uniunea Europeană are nevoie de resurse suplimentare pentru a răspunde provocărilor actuale și pentru a finanța priorități precum competitivitatea, energia, transporturile și apărarea.
Parlamentul European a susținut anterior un cadru financiar de aproximativ 1,78 trilioane de euro în prețuri constante din 2025, la care se adaugă componentele aferente rambursării datoriilor NextGenerationEU.
În schimb, Comisia Europeană propune un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, echivalentul a aproximativ 1,26% din venitul național brut al Uniunii Europene.
Agricultura și politica de coeziune rămân prioritare
Unul dintre punctele importante ale viitorului buget european îl reprezintă menținerea finanțărilor pentru agricultură și politica de coeziune.
Aceste domenii sunt esențiale pentru statele membre care beneficiază de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii, reducerea disparităților regionale și sprijinirea comunităților rurale.
În propunerea Comisiei Europene, aproximativ 865 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru reducerea decalajelor dintre regiunile europene, în timp ce agricultura și pescuitul rămân componente importante ale finanțării europene.
Pentru România, negocierile sunt importante deoarece viitorul buget european va influența direct nivelul finanțărilor disponibile pentru proiecte de infrastructură, agricultură, dezvoltare regională și investiții.
Mai mulți bani pentru energie, transporturi și apărare
Viitorul buget al UE este construit într-un context diferit față de exercițiile financiare anterioare.
Războiul din Ucraina, presiunile asupra securității europene, tranziția energetică și competiția economică globală determină Uniunea Europeană să acorde o atenție mai mare domeniilor strategice.
Printre prioritățile finanțate se află energia, transporturile, competitivitatea și apărarea.
Comisia Europeană estimează, de asemenea, că aproximativ 409 miliarde de euro ar urma să fie alocate pentru consolidarea competitivității Europei în economia mondială.
UE caută noi surse de finanțare
O problemă importantă în negocierile privind bugetul 2028-2034 este identificarea unor noi surse de venit pentru bugetul Uniunii Europene.
Comisia Europeană propune un mecanism prin care marile companii care operează pe piața europeană să contribuie suplimentar la bugetul comunitar. Conform propunerii, contribuția ar viza companiile cu o cifră de afaceri anuală netă de cel puțin 100 de milioane de euro.
Obiectivul este ca Uniunea Europeană să dispună de suficiente resurse pentru finanțarea priorităților stabilite pentru următorii șapte ani, fără ca presiunea să fie transferată exclusiv asupra contribuțiilor statelor membre.
Când ar putea fi aprobat noul buget al Uniunii Europene
Negocierile pentru cadrul financiar multianual 2028-2034 trebuie finalizate astfel încât noul sistem bugetar să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2028.
Statele membre discută în cadrul Consiliului asupra propunerilor, iar Parlamentul European trebuie să își dea acordul asupra cadrului financiar multianual.
Obiectivul european este ajungerea la un acord până la sfârșitul anului 2026, pentru ca legislația necesară să poată fi adoptată în 2027.
Ce înseamnă noul buget pentru România
Pentru România, miza negocierilor este una importantă. Fondurile europene reprezintă o sursă majoră de finanțare pentru proiecte de infrastructură, dezvoltare regională, agricultură, energie și modernizarea economiei.
Modul în care va fi împărțit bugetul UE 2028-2034 va determina inclusiv prioritățile de investiții pentru următorii ani și accesul statelor membre la programele europene.
Negocierile de la Bruxelles și Strasbourg vor trebui să stabilească nu doar valoarea totală a bugetului, ci și cum vor fi distribuiți banii europeni între agricultură, coeziune, competitivitate, energie, transporturi, securitate și apărare.
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