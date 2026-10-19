Anca Alexandrescu, despre guvernul Niculescu: ”Nu cred că va pica rapid dacă face ce a promis”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat luni, la Realitatea Plus, că guvernul Niculescu este unul fragil, însă nu crede că va cădea atât de repede daca va face ceea ce a promis.
Anca Alexandrescu: Fragilitatea guvernului s-ar putea să fie în avantajul românilor
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a subliniat că Ilie Bolojan a fost nevoit să accepte un compromis politic pentru a susține Guvernul Luca Niculescu, apreciind că poziția acestuia este legată de evoluțiile politice din ultima perioadă.
Este firească poziționarea lui Ilie Bolojan, pentru că a trebuit să înghidă o broască ca să voteze acest guvern. Nu avea de ales. Fiecare zi în care rămânea la Palatul Victoria însemna o prăbușire și mai mare atât a Partidului Național Liberal cât și a lui ca politician. Nu e niciun dubiu din punctul ăsta de vedere, dar nu vă faceți griji că va face o opoziție bună, împreună, opoziție bună cu ghilimele de rigoare, împreună cu partenerii datorită cărora a rămas la putere domnul Bolojean atâtea luni de zile, adică datorită USR și AUR
— a declarat Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu a subliniat că Guvernul Niculescu este fragil, însă această fragilitate ar putea determina Executivul să adopte măsuri în beneficiul românilor.
Da, este un guvern fragil și să știi că nu e neapărat rău acest lucru. E bine că România va avea un guvern, pentru că situația economică este îngrozitoare, dar fragilitatea guvernului s-ar putea să fie în avantajul românilor în sensul că vor fi forțați să ia măsurile la care românii se așteaptă să le ia, adică în favoarea românilor, nu în favoarea ucrainenilor, a moldovenilor și a ordinelor venite de la Bruxelles și de la Paris
— a mai spus jurnalista.
Anca Alexandrescu: Nu cred că va pica atât de rapid acest guvern
Totodată, Anca Alexandrescu a declarat că nu crede că Guvernul Niculescu va cădea prea curând dacă va pune în aplicare măsurile promise.
Nu cred că va pica atât de rapid acest guvern dacă face ceea ce, cel puțin ceea ce a promis, bun pentru români, pentru că în programul de guvernare există foarte multe lucruri care sunt asemănătoare cu ceea ce a făcut Ilie Bolojan și cu programul lui Ilie Bolojan. Din acest motiv vom avea mult de discutat și de combatut aceste măsuri. Pe de altă parte, însă, opoziția este întotdeauna sănătoasă, așa este în orice țară democratică. Pe mine nu mă surprinde ce se întâmplă, am spus de luni de zile că asta se va întâmpla
— a transmis aceasta.
Mai mult, Anca Alexandrescu a menționat că nu crede că vor avea loc alegeri anticipate și a atras atenția asupra posibilității ca protestele din Europa să se extindă și în România, exprimându-și îngrijorarea cu privire la influențele din spatele acestor mișcări.
Un lucru știu sigur, că nu vor fi alegeri anticipate. Și am văzut că s-a discutat mai devreme despre eventuale mișcări de stradă care ar putea să ajungă și în România din Europa. E posibil să se întâmple lucrul acesta pentru că ceea ce se întâmplă acum în Europa îmi aduce aminte, de Maidan. Pare că este un experiment, pentru că pe mine mă îngrijorează foarte tare ceea ce se întâmplă în Europa, nu pentru că oamenii ies în stradă, pentru că oamenii sunt îndreptățiți să iasă în stradă, și aceste mișcări sunt din cauza măsurilor inadmisibile pe care Bruxelles-ul le-a impus de ani de zile țărilor care fac parte din Uniunea Europeană, care au dus la scăderea nivelului de trai și la sărăcirea cetățenilor din Uniunea Europeană. Pe mine mă îngrijorează altceva, că aceste proteste sunt confiscate de niște oameni care nu au nicio legătură cu suveranismul și cu patriotismul.
— a conchis realizatoarea TV.