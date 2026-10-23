Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion de blat cu sistemul în privința susținerii lui Călin Georgescu

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 oct. 2026, 16:28

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, a declarat vineri, după ce Curtea de Apel București a decis menținerea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, că, în opinia sa, probele din dosar nu justifică această măsură. Totodată, ea a criticat absența liderului AUR, George Simion, de la manifestația de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale și a ridicat semne de întrebare cu privire la implicarea sa în sprijinirea acestuia.

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