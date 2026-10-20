Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion: ”Mimează că este solidar cu familia Georgescu, doar de ochii lumii”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, după discursul susținut de acesta în Parlament, în ziua votului pentru învestirea noului Guvern.
Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Alexandrescu l-a criticat pentru Simion pentru tonul folosit, a pus sub semnul întrebării solidaritatea sa cu familia Georgescu și a susținut că partidul pe care îl conduce riscă să rămână izolat pe scena politică.
Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a făcut referire și la anularea alegerilor, la Comisia de la Veneția, la relația dintre George Simion și Ilie Bolojan, dar și la alegătorii care și-au pus speranțele în liderul AUR. Anca Alexandrescu consideră că Simion a pierdut teren politic și că mulți dintre susținătorii săi vor ajunge să se simtă dezamăgiți.
Anca Alexandrescu, revoltată de discursul lui George Simion din Parlament
Anca Alexandrescu a comparat discursul liderului AUR cu intervențiile sale din trecut și a susținut că tonul adoptat nu este cel al unui lider politic serios.
Îmi e rușine de modul cum l-am auzit astăzi pe George Simion a vorbit în Parlament. Aceeași bătaie de joc, același ton de galerie. Într-o vreme își schimbase tonul, devenise un lider serios, aplicat, cu discurs bazat pe faptele reale și ceea ce se întâmplă în România.
Din punctul meu de vedere, astăzi George Simion este perdantul zilei, nu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a pierdut de mult lupta aceasta. Așa arată un lider de partid care a avut totul în mână, a fost jucătorul momentului. Aduceți-vă aminte de toți liderii de la putere care au spus că Simion este câștigătorul jocului și astăzi a ajuns să fie un om izolat, care se atârnă de tragedia lui Călin Gorcescu, care se atârnă de imaginea doamnei Cristela Georgescu, cu un discurs oribil, aș putea spune: „Vă excitați?” Bine, de fapt este în linia acelei expresii pe care mi-a adresat-o. Nu este nicio diferență între limbajul pe care l-a avut față de mine și limbajul pe care l-a adoptat astăzi în Parlament
— a declarat Anca Alexandrescu
Acuzații privind poziția lui George Simion față de Comisia de la Veneția
Anca Alexandrescu a vorbit despre ceea ce consideră a fi lipsa unei reacții din partea liderului AUR în legătură cu declarațiile conducerii Comisiei de la Veneția și cu anularea alegerilor. Aceasta a susținut că se aștepta ca George Simion să intervină public pe acest subiect.
Mă așteptam să-l văd pe George Simion la ușa de la Palatul Cotroceni să tragă de mânecă Comisia de la Veneția în legătură cu lovitura de stat și cu anularea alegerilor. Nu a scos un sunet. Mai mult, a și amânat așa-zisul raport pe care l-au făcut de la comisia aceea. Mai mult de atât, domnul Simion a tăcut chitic astăzi, nimic, nimic n-a spus despre declarațiile conducerii Comisiei de la Veneția, din care eu trag concluzia că au pus batista pe țambal în legătură cu anularea alegerilor, un lucru foarte grav, foarte grav
— a mai spus Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu pune la îndoială solidaritatea liderului AUR cu familia Georgescu
Un alt punct al criticilor formulate de Anca Alexandrescu a vizat atitudinea lui George Simion față de familia Georgescu și față de susținătorii acesteia. Alexandrescu a afirmat că gesturile publice ale liderului AUR nu ar reflecta o solidaritate reală.
Iar domnul Simion este preocupat doar de imaginea sa, să arate că este solidar cu familia Georgescu, doar de ochii lumii, pentru că în realitate nici vorbă să fie solidar, nici cu familia Georgescu, nici cu susținătorii domnului Georgescu. Dar lucrurile acestea se văd deja
— a declarat Anca Alexandrescu
De ce consideră că AUR riscă să rămână un partid izolat
Anca Alexandrescu a susținut că AUR se îndreaptă spre izolare politică și că formațiunea ar fi avut posibilitatea să intre la guvernare pentru a încerca să schimbe situația pe care o critică. În opinia sa, partidul a ales însă o altă direcție.
Îmi pare rău să constat că AUR-ul astăzi este un partid izolat, așa cum am spus că se va întâmpla. Va face opoziție alături de USR și de PNL. Nu cred că are vreo șansă să mai crească AUR-ul în aceste condiții. A putut să vină la guvernare, să pună piciorul la guvernare pentru a îndrepta ceea ce au nenorocit cei care astăzi au pus un nou guvern, dar a ales să facă jocuri ale unor grupuri de interese și ale unor infractori ai României.
De altfel am văzut ieri cum domnul Simion era preocupat de faptul că domnul Ilie Bolojan a demis un secretar de stat al PNL-ului, omul de casă al lui Gruia Stoica acolo unde el și-a făcut ziua de naștere. Probabil că așa își plătește factura pentru ziua de naștere.
— a spus Anca Alexandrescu
Alegătorii care au votat cu George Simion ar putea fi dezamăgiți
Anca Alexandrescu a făcut referire la milioanele de români care l-au votat pe Călin Georgescu în primul tur al alegerilor și pe George Simion, inclusiv la scrutinul din mai 2025. Ea a susținut că acești alegători riscă să constate că speranțele lor au fost înșelate.
Este trist pentru că milioane de oameni care au votat și la primul tur al alegerilor pe Călin Georgescu și pe George Simion, și în mai 2025 când au votat cu George Simion peste 5 milioane de oameni astăzi sunt dezamăgiți și pe măsură ce va trece timpul vor constata că au fost trași pe sfoară de George Simion
— a declarat Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu îl numește pe George Simion „perdantul zilei”
Trist, dar asta este concluzia zilei. Perdantul zilei este George Simion. Circ. S-a uitat în ochii domnului Bolojan, cu care a avut o înțelegere după ce l-a dat jos, ca să-l mai țină la guvernare câteva luni de zile, păcălind lumea că, vezi doamne, pentru alegeri anticipate o face.
— a mai spus Anca Alexandrescu
Întrebările pe care Anca Alexandrescu i le-a adresat liderului AUR
Anca Alexandrescu a amintit că i-a cerut public lui George Simion să clarifice dacă a fost contactat de Ilie Bolojan în ultimele zile și ce ar fi discutat cei doi. Ea a afirmat că mulți români continuă să aibă încredere în liderul AUR, considerându-l o posibilă soluție pentru schimbarea situației din țară.
Eu am făcut apel la domnul Simion în weekend să spună public dacă l-a sunat în aceste zile domnul Bolojan și ce i-a spus domnul Bolojan. Sper că într-o zi va avea curajul să spună și să răspundă la toate întrebările pe care i le-am pus. Oamenii încă îl cred, mulți, foarte mulți. Nu-i condamn pe oameni, pentru că este ultima lor speranță că se poate schimba ceva în România, dar vor fi extrem de dezamăgiți, din păcate
— a conchis Anca Alexandrescu
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