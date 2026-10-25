CJ Olt alocă 19 milioane de lei primăriilor din județ. Slatina nu primește nimic

Publicat 25 oct. 2026, 08:51 Sursă Gazeta Oltului

Consiliul Județean Olt a aprobat vineri, 22 octombrie 2026, alocarea a 19 milioane de lei din Fondul de Rezervă către primăriile din județ. Municipiul Slatina nu a primit fonduri, decizie justificată de președintele CJ prin bugetul mare al administrației municipale.

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