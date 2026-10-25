CJ Olt alocă 19 milioane de lei primăriilor din județ. Slatina nu primește nimic

Consiliul Județean Olt a aprobat vineri, 22 octombrie 2026, alocarea a 19 milioane de lei din Fondul de Rezervă către primăriile din județ. Municipiul Slatina nu a primit fonduri, decizie justificată de președintele CJ prin bugetul mare al administrației municipale.
Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară repartizarea sumei de 19 milioane de lei către unitățile administrativ-teritoriale. Aceste fonduri, provenite din Fondul de Rezervă bugetară, sunt destinate susținerii proiectelor locale și acoperirii unor obligații financiare ale administrațiilor publice.
Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a precizat că această alocare se realizează anual, la final de an, pentru a sprijini primăriile care întâmpină dificultăți sau au nevoie de resurse pentru continuarea investițiilor.
Cele mai mari sume au fost direcționate către orașele Corabia și Drăgănești-Olt. În cazul localității Drăgănești-Olt, decizia a ținut cont de pagubele provocate de inundațiile din acest an, suma fiind stabilită pe baza documentelor înaintate de primar.
În rândul comunelor, cea mai mare alocare a revenit localității Dobrosloveni.
Oprescu a criticat modul în care primarul Slatinei, Mario De Mezzo, administrează resursele financiare, acuzându-l de lipsă de competență în gestionarea banilor publici.
Alte decizii ale CJ Olt
Pe lângă rectificarea bugetului și alocările către primării, consilierii au aprobat proiecte legate de infrastructură, sănătate și funcționarea instituțiilor publice. Printre acestea se numără actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea drumului județean DJ 546C, pe tronsonul Potcoava–Perieți, o investiție de 6,011 kilometri finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny”.
Au fost modificate și tarifele pentru biletele și abonamentele de transport județean, precum și cele pentru lucrările de întreținere ale drumurilor administrate de OLT DRUM S.A. În domeniul sănătății, s-a aprobat transformarea unor posturi la Spitalul Județean de Urgență Slatina și documentația pentru amenajarea unui spațiu izolator la Secția IV Adicții post-cură din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.
Consilierii au aprobat, de asemenea, transmiterea în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților a unui teren din domeniul public al județului, după încetarea dreptului de folosință acordat anterior Parohiei Sfântul Ștefan.