Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor în SUA: „Nu am fost pe buletinul de vot”

Donald Trump a avut prima reacție după ce rezultatele alegerilor din Statele Unite au arătat pierderi importante pentru Partidul Republican. Președintele american susține că lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă numele său s-ar fi aflat pe buletinul de vot. Între timp, democrații au obținut victorii importante și sunt favoriți să preia controlul Camerei Reprezentanților.
Prima reacție a lui Donald Trump după rezultatele alegerilor
Președintele american a ales să transmită un mesaj scurt pe platforma sa, Truth Social, după ce au început să apară rezultatele nefavorabile republicanilor. Trump nu și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerile partidului său și a susținut că prezența sa în competiția electorală ar fi schimbat situația.
Nu am fost eu pe buletinul de vot, iar dacă aș fi fost, am fi câștigat la o diferență uriașă! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.
a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite..
Mesajul a venit în timp ce democrații câștigau tot mai multe mandate în Congres, inclusiv în state considerate favorabile republicanilor. Potrivit proiecțiilor CNN, Partidul Democrat urmează să preia controlul Camerei Reprezentanților, ceea ce ar reprezenta o lovitură importantă pentru administrația Trump.
Trump spune că este pregătit să colaboreze cu democrații
La scurt timp, Donald Trump a avut o poziție mai împăciuitoare. Într-un interviu acordat publicației The New York Times, președintele american a declarat că este dispus să accepte rezultatul alegerilor și să colaboreze cu democrații, dacă aceștia vor obține majoritatea în Congres.
Vom colabora cu democrații și… ei bine, așteptăm cu interes să lucrăm împreună cu ei. Probabil vom găsi o soluție.
a mai transmis Donald Trump.
Alegerile din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie, reprezintă un test important pentru președintele american, aflat la jumătatea celui de-al doilea mandat. Americanii au votat pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, pentru o parte dintre mandatele din Senat și pentru mai multe funcții de guvernator.
Dacă democrații preiau controlul Camerei Reprezentanților, Trump va avea mai puțină libertate în promovarea proiectelor sale, iar adoptarea unor legi va depinde de negocierile cu opoziția.