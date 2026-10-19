Guvernul Luca Niculescu, în fața testului decisiv din Parlament. Încep audierile miniștrilor propuși
Guvernul Luca Niculescu
Miniștrii propuși de Luca Niculescu intră la audieri în Parlament pe 19 și 20 octombrie 2026. Votul de învestitură este programat marți, la ora 14:00.
Formarea noului Guvern intră într-o etapă decisivă luni, 19 octombrie 2026. Miniștrii propuși pentru Cabinetul condus de Luca Niculescu încep audierile în comisiile parlamentare de specialitate, înaintea votului de învestitură programat marți, 20 octombrie, de la ora 14:00.
Procedura parlamentară reprezintă un pas esențial pentru instalarea noului Executiv. Candidații la conducerea ministerelor vor trebui să își prezinte prioritățile și să răspundă întrebărilor adresate de parlamentari, înainte ca plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului să decidă dacă acordă votul de încredere echipei propuse.
Potrivit informațiilor publicate până în prezent, noul Cabinet ar putea beneficia de o susținere parlamentară suficientă pentru a trece de votul de învestitură. Totuși, rezultatul final va fi cunoscut abia după exprimarea voturilor.
PSD ar urma să preia 11 ministere în noul Guvern
Formula guvernamentală propusă de Luca Niculescu prevede o distribuire a portofoliilor între reprezentanții PSD și persoane independente. Potrivit informațiilor disponibile, PSD ar urma să conducă 11 ministere, în timp ce alte funcții ar reveni unor tehnocrați și independenți.
Structura viitorului Executiv și programul de guvernare se află în centrul procedurii de învestitură. Audierile oferă parlamentarilor posibilitatea de a analiza pregătirea candidaților, prioritățile anunțate și soluțiile propuse pentru domeniile pe care aceștia ar urma să le coordoneze.
Cine sunt miniștrii propuși pentru audieri
Lista candidaților pentru viitorul Cabinet cuprinde persoane nominalizate pentru domenii-cheie ale administrației publice, de la finanțe și economie până la sănătate, educație și afaceri externe.
Printre miniștrii propuși se numără:
Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;
Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;
Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor;
Dănuț-Sebastian Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;
Radu Marinescu – ministrul Justiției;
Radu Ștefan Oprea – ministrul Apărării Naționale;
Daniel Cătălin Zamfir – ministrul Economiei;
Costinel Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;
Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei;
Florin Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Natalia Intotero – ministrul Mediului;
Marcel-Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării;
Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
Petre Florin Manole – ministrul Muncii;
Alexandru-Florin Rogobete – ministrul Sănătății;
Valentin-Sorin Costreie – ministrul Educației și Cercetării;
Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar;
Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul Culturii.
Audierile sunt programate în două etape, luni și marți, potrivit calendarului parlamentar. Candidații vor primi avize din partea comisiilor de specialitate, acestea fiind consultative în cadrul procedurii de învestitură.
Când are loc votul de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu
Momentul decisiv este programat pentru marți, 20 octombrie 2026, de la ora 14:00, când deputații și senatorii se vor reuni în plen pentru a dezbate programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.
Pentru ca noul Executiv să fie învestit, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Înaintea scrutinului, estimările privind susținerea parlamentară indică posibilitatea întrunirii majorității necesare, însă votul din plen va stabili rezultatul oficial.
Dacă Parlamentul acordă votul de încredere, membrii Cabinetului ar putea depune jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui României, deschizând astfel calea pentru preluarea atribuțiilor de către noul Guvern.
Următoarele două zile sunt, așadar, esențiale pentru formarea noului Executiv, audierile miniștrilor și votul de învestitură urmând să stabilească dacă echipa propusă de Luca Niculescu va putea prelua conducerea ministerelor.
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