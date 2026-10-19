Prefectul și subprefectul de Olt ar urma să demisioneze

Ștefan Nicolae și Adrian Mihai sunt așteptați să plece din funcții până la finalul săptămânii, după instalarea noului Guvern.
Prefectul județului Olt, Ștefan Nicolae, susținut de PNL, și subprefectul Adrian Mihai, susținut de USR, ar urma să își depună demisiile până la sfârșitul săptămânii, potrivit unor surse politice citate de Reporter24. Plecările sunt așteptate după ce Guvernul condus de Luca Niculescu va primi votul Parlamentului.
Premierul demis Ilie Bolojan le-a cerut demnitarilor PNL să renunțe la funcții înainte de învestirea noului Executiv, însă nu a făcut precizări explicite în privința prefecților și subprefecților liberali.
PSD ar putea reveni la conducerea Prefecturii Olt
Ștefan Nicolae și Adrian Mihai conduc Prefectura Olt de aproximativ cinci luni, fiind numiți la finalul lunii aprilie de Guvernul interimar Ilie Bolojan. Numirile au venit după demisia fostului prefect Emil Albotă, în contextul retragerii reprezentanților PSD din mai multe funcții publice.
În condițiile în care noul Guvern ar urma să fie format exclusiv din reprezentanți ai PSD, sursele citate indică posibilitatea ca și conducerea Prefecturii Olt să revină social-democraților.