Toma Petcu îl susține pe Alin Tișe pentru șefia PNL și îi cere lui Ilie Bolojan să organizeze alegeri interne: „Nu țineți partidul captiv unui sistem de interimate!”
Toma Petcu
Liderul PNL Giurgiu, Toma Petcu, anunță o poziție fermă împotriva actualei conduceri a Partidului Național Liberal și își exprimă susținerea pentru Alin Tișe în cursa pentru președinția formațiunii. Decizia a fost luată în unanimitate, în urma unei întâlniri la care au participat cei 44 de primari liberali din județ și cei doi deputați PNL, Aneta Matei și Andrei Alexandru. Liberalii din Giurgiu solicită organizarea alegerilor interne de jos în sus, începând cu organizațiile locale și județene și continuând cu alegerea conducerii naționale. Totodată, Toma Petcu îl critică direct pe Ilie Bolojan, acuzându-l că menține un sistem de interimate pentru a-și conserva influența asupra partidului.
Liderul PNL Giurgiu, Toma Petcu, anunță o poziție fermă împotriva actualei conduceri a Partidului Național Liberal și își exprimă susținerea pentru Alin Tișe în cursa pentru președinția formațiunii. Totodată, Toma Petcu îl critică direct pe Ilie Bolojan, acuzându-l că menține un sistem de interimate pentru a-și conserva influența asupra partidului.
PNL Giurgiu invocă rezultatele electorale din 2024 și susținerea celor 44 de primari
În argumentarea poziției adoptate de organizația județeană, Toma Petcu a invocat rezultatele obținute de liberali la alegerile din 2024. PNL Giurgiu a câștigat 44 dintre cele 54 de primării din județ, inclusiv toate orașele, fiind, potrivit liderului organizației, singura filială județeană în care Nicolae Ciucă a câștigat alegerile prezidențiale. La alegerile parlamentare, liberalii au obținut trei dintre cele cinci mandate atribuite județului Giurgiu, respectiv două de deputat și unul de senator.
Aceste rezultate se datorează, în mare măsură, primarilor noștri, muncii lor și încrederii pe care au construit-o în comunitățile pe care le reprezintă. De aceea, am considerat întotdeauna că deciziile importante pentru organizația PNL Giurgiu trebuie luate împreună cu ei
a declarat Toma Petcu/PNL Giurgiu.
Toma Petcu a explicat că întâlnirea cu aleșii locali și parlamentarii liberali a avut ca obiectiv analiza situației politice din județ și de la nivel național, în contextul problemelor cu care se confruntă în prezent Partidul Național Liberal.
În urma discuțiilor, cei 44 de primari și cei doi deputați au decis în unanimitate să susțină organizarea alegerilor interne în partid, de jos în sus, de la nivelul organizațiilor locale și județene până la conducerea națională. Tot în unanimitate, liberalii din Giurgiu au decis să îl susțină pe Alin Tișe pentru funcția de președinte al PNL.
„Nu ne regăsim în modul în care Ilie Bolojan înțelege să conducă PNL”
Toma Petcu a explicat că susținerea pentru Alin Tișe vine din dezacordul față de direcția politică imprimată partidului de actuala conducere. Liderul PNL Giurgiu consideră că formațiunea trebuie să revină la valorile tradiționale ale dreptei și să își definească propria identitate politică, fără să își subordoneze mesajul și strategia electorală relației cu alte partide.
Poziția colegilor a fost clară: nu ne regăsim în modul în care Ilie Bolojan înțelege să conducă PNL și nici în direcția spre care îndreaptă partidul. Ne regăsim, în schimb, în viziunea politică a lui Alin Tișe, în valorile unui partid autentic de dreapta, care respectă familia, credința, valorile naționale, proprietatea privată, mediul de afaceri și meritul. Experiența sa administrativă și cele patru mandate câștigate la conducerea Consiliului Județean Cluj îi susțin candidatura
a declarat Toma Petcu/PNL Giurgiu.
Liderul liberal din Giurgiu a reacționat și la declarațiile publice ale lui Ilie Bolojan și ale unor lideri apropiați acestuia, care îi prezintă pe contestatarii actualei conduceri drept o grupare minoritară și sugerează că aceștia ar putea părăsi PNL pentru a se alătura altui partid. Toma Petcu respinge această abordare și îi transmite președintelui liberal că, dacă este convins că opoziția internă nu reprezintă o forță importantă, ar trebui să accepte organizarea unor alegeri prin care acest lucru să fie demonstrat.
Domnule Bolojan, dacă simpatizați atât de mult USR, iar politica PNL pare să se învârtă tot mai mult în jurul acestui partid, poate că ar fi mai simplu să plecați dumneavoastră la USR, în loc să le arătați ușa liberalilor care nu vă împărtășesc viziunea. Iar dacă sunteți convins că această grupare este minoritară, vă solicit să demonstrați acest lucru prin vot!
a declarat Toma Petcu/PNL Giurgiu.
Acuzații privind menținerea interimatului în filialele județene
Una dintre principalele critici formulate de Toma Petcu vizează situația organizațiilor județene, unde președinții funcționează, potrivit acestuia, de aproximativ doi ani în regim de interimat. Liderul PNL Giurgiu consideră că această situație afectează democrația internă și permite conducerii naționale să exercite presiuni asupra liderilor locali care nu îi împărtășesc pozițiile politice. În acest context, el a făcut referire la situațiile din organizațiile PNL Galați și Călărași, pe care le-a prezentat drept exemple ale unui sistem de condiționare politică.
De aproximativ doi ani, președinții filialelor funcționează în regim de interimat, iar ceea ce se întâmplă în organizații precum Galați și Călărași lasă impresia unui șantaj politic: «Dacă nu ești cu mine, te schimb». Sunt convins că, în urma deplasărilor făcute în filialele din țară, ați înțeles foarte bine care este starea de spirit a membrilor PNL. Și cred că știți că, dacă ați declanșa alegeri libere, o parte importantă dintre actualii președinți interimari care vă susțin ar pierde conducerea organizațiilor
a declarat Toma Petcu/PNL Giurgiu.
Acesta susține că organizarea alegerilor la nivel local și județean ar putea schimba actualul raport de forțe din interiorul partidului. În opinia sa, o parte dintre liderii interimari care îl susțin în prezent pe Ilie Bolojan ar putea pierde funcțiile în urma votului membrilor, iar noii președinți, aleși pentru mandate de patru ani, ar putea avea o altă poziție în perspectiva congresului național. Toma Petcu sugerează că tocmai teama de pierdere a controlului asupra filialelor ar putea explica amânarea alegerilor interne.
În locul lor ar putea fi aleși lideri cu mandate de patru ani, care nu v-ar mai susține la congres și sunt convins că și alți lideri care vor fi realeși, odată eliberați de «povara» interimatului, nu vă vor mai acorda susținerea. Nu cumva tocmai această perspectivă explică menținerea interimatului și amânarea alegerilor?
a declarat Toma Petcu/PNL Giurgiu.
Toma Petcu îi cere lui Bolojan alegeri libere și un congres la jumătatea anului viitor
În mesajul său, liderul PNL Giurgiu îi solicită lui Ilie Bolojan să renunțe la conducerea prin structuri interimare și să permită membrilor partidului să își aleagă reprezentanții prin vot. Toma Petcu susține că alegerile trebuie organizate în ordine firească, de la baza partidului către nivelul național, iar procesul trebuie urmat de un congres la termen, pe care îl consideră necesar la jumătatea anului viitor.
Acesta a făcut referire și la principiul „Câștigătorul ia tot”, invocat de Ilie Bolojan, precizând că nu contestă ideea unei competiții în care învingătorul să preia conducerea, ci modul în care trebuie stabilit câștigătorul. În opinia sa, legitimitatea unei conduceri nu poate fi construită prin controlul organizațiilor interimare, ci exclusiv prin votul liber al membrilor PNL.
Domnule președinte, invocați permanent interesul Partidului Național Liberal. Atunci nu mai țineți partidul captiv unui sistem de interimate doar pentru a vă conserva funcția! Organizați alegeri libere, începând de la baza partidului, urmate de un congres la termen, care ar trebui să aibă loc la jumătatea anului viitor. Și sunt de acord cu principiul dumneavoastră: «Câștigătorul ia tot». Dar câștigătorul trebuie stabilit printr-o competiție corectă, prin votul liber al membrilor, nu prin controlul exercitat asupra conducerilor interimare
a declarat Toma Petcu/PNL Giurgiu.
Liberalii din Giurgiu își asumă public susținerea pentru Alin Tișe
În încheiere, Toma Petcu a subliniat că PNL nu aparține unui singur lider sau unui grup restrâns de persoane, ci membrilor săi, primarilor și organizațiilor care au muncit pentru rezultatele electorale ale formațiunii. Mesajul liderului PNL Giurgiu reprezintă o poziționare publică explicită în disputa privind viitoarea conducere a partidului, organizația județeană anunțând că va susține atât organizarea alegerilor interne libere, cât și candidatura lui Alin Tișe pentru președinția formațiunii.
Partidul Național Liberal nu aparține unui singur om și nici unui grup restrâns de persoane. Aparține membrilor săi, primarilor și organizațiilor care au muncit pentru partid și i-au adus rezultate. Noi, liberalii din Giurgiu, ne-am exprimat opțiunea. Susținem alegerile interne libere și candidatura lui Alin Tișe. Acum este timpul ca toți membrii PNL să aibă dreptul să decidă
a declarat Toma Petcu/PNL Giurgiu.
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