Începând cu 1 ianuarie 2027, biletele de trmitere și scrisorile medicale vor fi gestionate exclusiv electronic prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), eliminând necesitatea transportării documentelor fizice între cabinete.
Președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan, a explicat la Medika Tv că digitalizarea va cuprinde o gamă largă de documente medicale. Acestea includ scrisorile medicale, biletele de trimitere pentru ambulatoriu și paraclinic, concediile medicale și deciziile privind dispozitivele medicale, potrivit adevarul.ro.
O schimbare majoră privește accesul la aceste documente. Medicii vor putea identifica și extrage informațiile necesare direct din sistem, folosind Codul Numeric Personal (CNP) al pacientului, fără a fi nevoie de documente tipărite.
Sistemul previne și utilizarea abuzivă a biletelor de trimitere. Odată ce un document electronic este folosit pentru o programare, acesta devine automat blocat în sistem, starea sa trecând la „ocupat”. Astfel, nu mai poate fi utilizat pentru multiple programări simultane la diferiți furnizori de servicii medicale.
„În momentul în care te-ai programat, biletul este deja în starea de ocupat astfel încât nu-l mai poți folosi la programări multiple”, a precizat șefa CNAS.
Pentru o tranziție fluidă, CNAS va menține funcțional sistemul clasic, bazat pe documente tipărite, în paralel cu cel electronic, în primele șase luni ale anului 2027. Această perioadă de adaptare este destinată atât pacienților, cât și furnizorilor de servicii medicale.
Contextul digitalizării sistemului de sănătate
Măsurile fac parte din proiectul de modernizare a PIAS. Ele se înscriu în direcția stabilită prin Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027-2031, publicată în transparență decizională vineri, 13 noiembrie 2026.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea strategiei, care stabilește obiective concrete, responsabilități și termene pentru modernizarea sistemului sanitar în următorii cinci ani. Implementarea va fi realizată etapizat, începând cu organizarea mecanismelor de coordonare și continuând cu dezvoltarea serviciilor digitale.