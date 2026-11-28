Procurorii DIICOT Ploiești au reținut trei persoane, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, fiind cercetate pentru trafic de persoane și minori la ferme din județele Prahova și Brașov.
Investigațiile au fost conduse de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, în colaborare cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Ploiești. Șapte persoane sunt cercetate pentru faptele de trafic de persoane și trafic de minori, în formă de autorat și complicitate.
Conform anchetatorilor, o persoană de 53 de ani ar fi recrutat, pe parcursul anului 2026, patru adulți, unul dintre ei cu handicap grav, promițându-le un angajament legal. Aceștia au fost transportați la o fermă din județul Prahova, unde erau adăpostiți într-o baracă improvizată și într-o caroserie auto amplasate pe un câmp, fără acces la apă curentă sau toaletă.
Începând cu luna iunie 2026, aceeași persoană ar fi continuat activitatea de recrutare, de data aceasta vizând două victime minore, cu sprijinul a alte două persoane. În luna iulie 2026, un alt bărbat de 53 de ani ar fi adus la ferma sa din Prahova trei minori, cu vârste de 12, 13 și 16 ani, beneficiind de acordul a încă două persoane pentru preluarea acestora.
În septembrie 2026, minorii au fost transferați la o fermă din județul Brașov, deținută de un bărbat de 59 de ani. Aici, aceștia erau supuși la munci agricole și la paza oilor. Ancheta a stabilit că în toate cazurile s-au exercitat acte de constrângere morală asupra victimelor.
În urma a 16 percheziții efectuate la fermele implicate, polițiștii au constatat condiții insalubre de cazare și lipsa resurselor de bază, precum hrană corespunzătoare, apă curentă sau articole de igienă. La data de 27 noiembrie 2026, procurorii DIICOT Ploiești au dispus reținerea a trei persoane, iar pentru alte patru s-a aplicat măsura controlului judiciar.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova a confirmat arestarea preventivă a celor trei persoane reținute, pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, jandarmii Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești și cei ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov.