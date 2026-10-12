Cod galben de ploi în România. Ce județe sunt vizate de avertizarea ANM și cât va ploua
Cod galben de ploi în România
ANM a emis Cod galben de ploi pentru Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Vezi județele vizate și cantitățile de precipitații.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă luni, 12 octombrie, de la ora 10:00, până marți, 13 octombrie, la ora 10:00. Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, inclusiv mai multe județe din sudul țării și municipiul București.
Cod galben de ploi: care este perioada de valabilitate
Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoare luni dimineață și rămâne valabilă timp de 24 de ore, până marți, la ora 10:00.
În intervalul menționat, ploile vor afecta cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și zona Carpaților de Curbură. Precipitațiile vor putea acumula cantități importante de apă, atât în intervale scurte, cât și pe parcursul întregii perioade de avertizare.
Conform estimărilor ANM, se vor acumula între 20 și 30 de litri de apă pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 40–50 de litri pe metrul pătrat.
Județele aflate sub avertizare meteo
Codul galben de ploi vizează mai multe zone din sudul și centrul țării.
Printre județele pentru care a fost emisă avertizarea se numără:
Argeș;
Buzău;
Călărași;
Dâmbovița;
Giurgiu;
Ialomița;
Ilfov;
Olt;
Prahova;
Teleorman.
Avertizarea include și municipiul București, precum și zone montane din județele Brașov, Covasna și Vrancea.
Zonele vizate pot înregistra precipitații însemnate cantitativ, motiv pentru care evoluția condițiilor meteorologice trebuie urmărită pe parcursul intervalului anunțat de meteorologi.
Ploile se extind în mai multe regiuni ale țării
Pe lângă avertizarea Cod galben, meteorologii au anunțat precipitații în mai multe regiuni ale României.
Începând de duminică, ploile se extind treptat dinspre vest și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Luni, precipitațiile sunt așteptate cu precădere în jumătatea de sud-est a țării.
Ploile pot avea caracter de aversă și, pe arii restrânse, pot fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor varia de la o regiune la alta, iar acumulările locale pot depăși valorile estimate în mod obișnuit pentru intervalul respectiv.
În aceste condiții, meteorologii recomandă urmărirea actualizărilor privind avertizările și prognozele pentru fiecare regiune.
Vremea se răcește, iar la munte sunt posibile lapoviță și ninsoare
Schimbarea regimului meteorologic este însoțită și de o scădere a temperaturilor.
Potrivit informării meteorologice, vremea s-a răcit în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării începând de duminică, urmând ca temperaturile să scadă și în celelalte regiuni de luni.
La altitudini mai mari de 1.500 de metri, precipitațiile pot fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. În plus, vântul se poate intensifica, mai ales în zonele montane înalte, unde rafalele pot atinge 70–90 km/h.
Astfel, începutul săptămânii aduce un episod de vreme instabilă, cu ploi însemnate cantitativ în sud și precipitații mixte la altitudini mari.
Recomandări pentru perioada cu ploi abundente
În intervalele cu precipitații importante, este recomandat ca șoferii să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule.
De asemenea, locuitorii din zonele vizate ar trebui să urmărească mesajele autorităților și eventualele actualizări ale avertizărilor meteorologice.
În zonele montane, condițiile de deplasare se pot schimba rapid din cauza precipitațiilor mixte și a intensificărilor vântului.
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